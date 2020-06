Un rastreador dice que las huellas en el Duero no son de un reptil de gran tamaño

COCODRILO. El jefe del Servicio de Rastreo Forestal de la Asociación Chelonia, Fernando Gómez, aseguró ayer que los indicios observados hasta ahora en el lugar donde varias personas dijeron haber avistado un cocodrilo en Simancas (Valladolid) no corresponden a un reptil de gran tamaño.

Rastreando, leyendo el terreno, no hay indicios de un reptil grande, pero “eso no significa que no esté”, manifestó Gómez en declaraciones a los periodistas. El experto efectuó ayer un reconocimiento de la zona, en concreto el área de Pesqueruela, en la confluencia del Duero y el Pisuerga, junto a integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Acerca de si puede tratarse de un cocodrilo del Nilo, como apuntó un especialista en Biología, consideró que las condiciones para su vida en esta zona no son las ideales, a la vez que matizó que no se sabe cuánto tiempo puede llevar en este área.

Los cocodrilos son adaptativos, llevan millones de años en la tierra, pueden aguantar sin comer, son huidizos, se pueden mover y se ocultan bajo el agua, manifestó el experto, sin que haya podido certificar hasta ahora si el animal está o no en Pesqueruela. EFE