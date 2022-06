Un valiente para leer unos cuentos

¿Cómo diferenciaría a la escritora de la narradora oral?

Realmente, la escritora y la narradora oral son la misma persona, pero cuenta las historias de manera diferente, elige las palabras para ser escuchadas o para ser leídas, pero siempre con la consciencia de que alguien va a recibirlas.

¿Qué claves usa para causar miedo en los lectores?

Pienso en lo que a mí me da miedo, en lo que posiblemente nos dé miedo a todas las personas: la intuición del peligro, lo desconocido, los monstruos que guardamos bajo la cama o en el desván, lo inexplicable... y, sobre todo, en la desprotección y la soledad que nos vuelven tan vulnerables.

Sus historias de terror están muy unidas a Galicia. Las personas no gallegas, ¿cómo se sienten allí dentro?

Espero que las personas no gallegas sientan lo que hay más allá del ambiente que describo, que es el que conozco, y que lleguen al fondo de las historias. Para mí resulta fundamental que se note que sabes de lo que estás hablando, que lo particular resulta universal porque tratas temas comunes al ser humano.

¿Qué se esconde tras 13 avisos? ¿Historias ficticias o reales? ¿Personajes ficticios o reales?

La realidad y la ficción se entrecruzan en Cuentos para leer por la noche. También las historias ficticias y las historias reales y los personajes ficticios y reales. El temor a no distinguir entre lo real y lo ficticio crea una inseguridad que nos hace víctimas perfectas de los escalofríos. En el libro describo sucesos que me pasaron, sucesos que me contaron y sucesos que imagino a partir de lo que he vivido.

Estos 13 avisos llegan ilustrados. ¿Qué aporta Davide Abbatti a la lectura?

Las ilustraciones aportan la visión de otro creador, que amplía significados y nos ofrecen una nueva perspectiva. Abren las páginas del libro a caminos por los que pasear la imaginación.

¿Por qué cada capítulo está estructurado en tres partes?

Una anécdota, unas líneas que causen intriga; un cuento, en el que se desarrolle una historia; una descripción del aviso al que hace referencia el cuento. Esas son las tres partes, como un aperitivo, un plato fuerte y un postre. Para mí crean una entidad que se repite por trece y así se conforma un libro que quiere jugar con quien lo lea, creando complicidad y evocando las cosquillas en el estómago que sentimos cuando mantenemos la capacidad de sorpresa.

¿Cómo ha sido su experiencia creando 13 avisos?

Ha sido una experiencia fascinante. Hace aproximadamente seis años empecé a dar un taller de narración oral para alumnado de 1º de E.S.O. en el instituto que está cerca de donde vivo. Desde entonces, cada año, en la época de Samaín, a finales de octubre, vuelvo para enseñarles cómo se cuentan cuentos de miedo. Cuando me cuentan sus historias, me fascina descubrir que nuestros miedos son los mismos, y entonces decidí escribirlos. Me considero una buena oyente y quizás por eso me confiaron grandes secretos. Como no puedo contar los secretos, me inspiré en ellos para crear las historias que forman el libro. Espero que quien lo lea sienta un aliento frío en la nuca, un escalofrío por la espalda.

¿Qué escritores la han influido más a la hora de forjar tu estilo?

Supongo que depende del género literario. En literatura infantil y juvenil, autores gallegos como Xabier P. Docampo o Gloria Sánchez y universales como M. Ende, Roald Dahl o Gianni Rodari. En teatro, Suzanne Lebeau o Wajdi Mouawad. En narrativa, Mia Couto, J. E. Agualusa, Castelao, Ambrose Bierce... En poesía, Szymborska, Prévert, Álvaro de Campos (Pessoa)...

¿Cuál es su criatura mitológica predilecta?

Tengo varias: el Ave Fénix, la Quimera, la Esfinge...

¿En qué cuento le gustaría vivir?

Me gustaría escuchar a Sherezade contar cuentos cada noche.

¿Qué obra de teatro recomendaría a un público joven?

Gretel y Hansel de Suzanne Lebeau.