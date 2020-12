Una conjunción histórica de dos gigantes, Júpiter y Saturno, el próximo lunes

Madrid. Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del sistema solar, y los dos gigantes protagonizarán el lunes una conjunción que no reviste mayor relevancia desde el punto de vista científico pero sí como hito histórico, porque esa alineación no se registraba desde hacía cuatrocientos años y no se repetirá hasta 2080.

Una conjunción que además de excepcional y única será especialmente interesante por la proximidad de los dos planetas, que se situarán a “solo” 810 millones de kilómetros, un acontecimiento astronómico que movilizó a numerosas instituciones científicas y sociedades astronómicas de todo el mundo para hacer observaciones y retransmisiones del evento en vivo.

Coincidirá además la alineación de la Tierra con Júpiter y Saturno con el solsticio de invierno -el día más corto y la noche más larga del año-, y todos los astrónomos consultados señalan que son precisamente ese tipo de acontecimientos los que propician la conexión entre la ciencia y la sociedad y los que desatan la fascinación por el Universo.

Varias instituciones programaron numerosos espacios y retransmisiones para la contemplación de una alineación que culminará el lunes y que será visible, si el cielo lo permite, a simple vista, pero que será “perfecta” con prismáticos o telescopios sencillos, con los que se podrán incluso distinguir los satélites de Júpiter o los anillos de Saturno.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, Blanca Troughton, detalló hay que mirar al oeste, tras la puesta de Sol, para ver dos objetos brillantes muy cercanos a 20 grados sobre el horizonte (aproximadamente el espacio que cubre la palma de la mano extendida), y conforme pasan los días se aproximarán más hasta que el lunes se presenten como un solo punto luminoso. Raúl Casado/Efe