Una docena de creadores culturales van a recoger sus galardones en el Teatro Colón el 10 de febrero

santiago. El escenario del Teatro Colón de A Coruña se volverá a iluminar para acoger la gala de entrega de los nueve premios culturales que la Diputación convocó y otorgó en 2022. En total subirán a recoger su premio una docena de personas y entidades, en un evento que recuperará la escenografía del pasado año y que estaba especialmente diseñado a partir de la idea de simbolizar la luz que la Cultura, a través de diversas manifestaciones artísticas, aporta a la sociedad.

El evento se celebrará el viernes 10 de febrero a las 19 horas y estará abierto al público general, con asistencia gratuita hasta completar aforo. La periodista Marga Pazos será la conductora de la gala, que contará con la actuación de la contadora Carmen Conde y la música de Antía Muíño. Además de los premiados, asistirán personas que participaron de manera directa en el desarrollo de los premios.

El diputado de Cultura, Xurxo Couto, indica que “esta entrega de premios é un dos maiores encontros culturais do ano, non só polo recoñecemento ao talento dos creadores e creadoras do noso tempo senón tamén porque implica a unha gran diversidade de disciplinas artísticas”. Así, un año más, en el Colón se volverán a reunir fotógrafos, artesanas, escritores, grupos musicales, artistas plásticos, dibujantes y diferentes entidades que trabajan a favor de la acción cultural.

Todas las persoas premiadas recibirán la escultura creada por la artista Soledad Penalta para la Diputación de A Coruña, una ‘C’ realizada en acero que representa la inicial de Cultura y de Coruña, y que está sujetado en la base por siluetas que representan a gente que sostiene y que eleva la cultura.

Los premiados en las diferentes disciplinas son Amador Castro, Yolanda Castaño, Lois Pérez, Brais Lorenzo, Siqi Luis Yang, Uxía Larrosa, Mallou, Carmen Riveiro, Verónica Moar o Myriam Gesalaga, entre otros. ml