Una estrategia mundial es clave para poder eliminar los tumores del VPH

Madrid. Las vacunas, los cribados y una estrategia mundial son elementos clave para eliminar los tumores originados por el virus del papiloma humano (VPH), según pusieron de manifiesto expertos en un debate telemático organizado por la Agencia Efe.

La prevención del VPH tuvo un fuerte impulso en fechas recientes con una investigación que demuestra la eficacia de las vacunas, un informe de la Organización Europea del Cáncer, y la Estrategia Mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino.

Estas novedades fueron analizadas en el debate Últimos avances y evidencias científicas sobre la prevención del virus del papiloma humano, impulsado por Efe en colaboración con MSD, en el Foro Diálogos Efe Salud.

En este encuentro participaron los doctores Xavier Bosch, investigador sénior del Instituto Catalán de Oncología y profesor asociado de la Universidad Oberta de Catalunya; y Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior de la Mujer del Hospital Universitario infanta Leonor de Madrid.

Esta semana, la OMS lanzó una Estrategia Mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino, un tumor provocado por el VPH; y hace un mes, la Organización Europea del Cáncer publicó el informe Protección viral: lograr lo posible. Un plan de cuatro pasos para eliminar los virus por el VPH en Europa.

A primeros de octubre, The New England Journal of Medicine publicó La vacunación contra el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino, una investigación con 1,7 millones de mujeres en Suecia, entre 10 y 30 años, realizada durante 11 años, llevada a cabo por el Instituto Karolinska, que demuestra que la vacuna del VPH evita el cáncer de cérvix.

Cada año se producen en el mundo unos 700.000 casos de tumores inducidos por VPH; la prevalencia de este virus a nivel mundial se sitúa en el 12 por ciento.

“Si hay una frase que resume la situación –destacó el doctor Bosch– es que con el virus del papiloma humano estamos donde quisiéramos estar con la covid. Tenemos vacunas excelentes, test de cribados excelentes, y una estrategia mundial de eliminación de los tumores”.

Xavier Bosch añadió: “Este es un virus de transmisión sexual y por tanto, el foco de todos los programas preventivos basados en vacunas está en tener una buena cobertura de las niñas adolescentes y preadolescentes”, al tiempo que destaca la importancia de vacunar también a los chicos.

El doctor Jesús de la Fuente precisa que el VPH “afecta tanto a hombres como a mujeres y es importante saber que no hay ninguna edad en la que la prevalencia sea cero”. EFE