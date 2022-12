Su vida es para no aburrirse, Londres, Sevilla, París son solo algunas de las ciudades en las que ha vivido, ¿Cómo lleva lo de ser una “trotamundos”?

No me veo como una “trotamundos”, más bien como una nómada privilegiada. Una migrante privilegiada. Crucé fronteras porque lo había decidido y nada ni nadie me lo impuso.

Siendo más joven he vivido en distintos lugares, varios países, he viajado bastante. He cambiado mucho de piso, de dirección.

Me da miedo el inmovilismo. Necesito el movimiento. Aunque ahora esté mas estabilizada. Probablemente eso tiene que ver con mi historia familiar de exilio y de desarraigo.

¿De qué forma definiría su vida?

En búsqueda constante. En movimiento. En duda permanente.

Recientemente se ha publicado A única, María Casarès, ¿Está teniendo una buena acogida?

Acaba de publicarse en gallego, en coedición Kalandraka / Que Arte. Es un honor, una emoción grande, y una “victoria”. Como una revancha sobre la historia. La pequeña María Victoria, que tuvo que exiliarse, vuelve a su tierra natal. El libro hace su viaje al revés.

¿Cómo describiría a la protagonista de esta obra literaria?

Una mujer libre, caminando, mirando siempre hacia delante. Une personalidad intensa, entera, valiente, dura, genial, fascinante. Una mujer de pasiones.

¿La literatura es rentable? ¿Da para comer?

No, para la mayoría de los escritores es muy difícil vivir de su escritura. Hay que tener otro trabajo.

¿Cuál ha sido su proceso de escritura para este libro?

Primero un trabajo importante de investigación, documentación... Luego, la apropiación de todo ese material. Por fin, encontrar una forma personal de decir todo.

En pocas palabras... ¿Cuál fue el papel de Casares durante su exilio?

Su exilio duró casi toda su vida. Forma parte de su vida.

El exilio constituye a María Casares. Por eso eligió el escenario como patria y se volvió actriz para tener muchas identidades y infinitos papeles. Para vivir muchas vidas.

¿Qué la hizo convertirse en una de las actrices más queridas en Francia?

La manera tan intensa de actuar, de moverse en el escenario. La pasión que vibraba en sus palabras, en su cuerpo. La música única en su forma de hablar

A María Casares la definen como una mujer libre con una voluntad inquebrantable, pero también una persona frágil. ¿Cómo se puede explicar esta afirmación?

Claro, hay muchas mujeres en ella, o una mujer con sentimientos muy intensos, a veces contradictorios, complejos. Tenía mucha luz y también una parte mas sombría. Camus la apodaba “guerra y paz”.

¿Qué o quienes influenciaron a María para convertirse en una actriz de renombre? ¿Fue vocación o su familia tuvo algo que ver en esto?

Había en ella, desde pequeña, una intensidad, una fiebre, que tenía que expulsar.

El teatro fue el exutorio perfecto. Una vocación precoz, pero también una necesidad. Sin el teatro, su fuego interior la habría consumado.