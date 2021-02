Una nueva vacuna entrena al sistema inmunitario para destruir tumores

Ourense. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense adheriuse onte á Declaración institucional con motivo da celebración o vindeiro 4 de febreiro do Día Mundial Contra o Cancro, e reafirmou o compromiso da institución provincial coa entidade desta organización en Ourense.

O presidente Manuel Baltar confirmou que ao longo deste ano 2021 farase efectiva unha achega por importe de 80.000 euros, con cargo aos orzamentos da Deputación de Ourense, que irán destinados a acondicionamento da sede provincia da AECC en Ourense, un compromiso de colaboración que Baltar asumira en novembro pasado na xuntanza que mantivera no Pazo Provincial coa presidenta da AECC en Ourense, Dora Gómez; co coordinador da asociación, Agustín Pérez, e co colaborador e arquitecto, Alberto de Paula.

Na declaración institucional á que se suma a Deputación de Ourense, a Xunta de Goberno manifestou a súa solidariedade con todas as persoas afectadas por esta enfermidade e declara o seu compromiso para contribuír a responder ás súas necesidades e paliar o impacto da pandemia nas súas vidas.

Neste sentido, a institución provincial avogou por que se leven a cabo as accións pertinentes para paliar a súa situación de especial vulnerabilidade, así como garantir, en condicións de equidade, os dereitos das persoas con cancro e as súas familias.

Tamén manifestou o seu apoio á investigación do cancro, como instrumento imprescindible na loita contra esta enfermidade, e trasladou o seu recoñecemento a todas as asociacións e entidades que están acompañando ás persoas afectadas polo cancro, polo seu compromiso e labor continuada. ecg