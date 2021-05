“Una paciente de 45 años con migraña desde los veinte habrá tomado más de 2.000 calmantes”

¿Podemos decir que la migraña provoca uno de los dolores más intensos e incapacitantes? ¿Con qué se podría comparar?

La migraña es causa de una cefalea intensa y, con mucha frecuencia, incapacitante. En algunas ocasiones puede alcanzar una intensidad tan elevada que puede confundirse con otras cefaleas más graves (por ejemplo, la que se asocia a enfermedades vasculares cerebrales tipo hemorragia o trombosis). Es una causa frecuente de asistencia a Urgencias, donde los pacientes con migraña suelen precisar tratamiento intravenoso para aliviar la cefalea o los vómitos que suelen asociarse.

¿Cuándo es migraña y cuándo dolor de cabeza?

La cefalea es el término médico que se emplea para decir dolor de cabeza. Por lo tanto, decir cefalea y dolor de cabeza es lo mismo. Existen 190 formas distintas de cefalea y la migraña es una de ellas (es quizás la forma más frecuente y la que condiciona más discapacidad). Pero existen otras formas que puede tener causas muy diferentes: algunas son muy benignas como la cefalea de tensión (muy frecuente en la población general) y otras más graves (ya que acompañan a enfermedades vasculocerebrales o lesiones cerebrales). Afortunadamente, las formas más benignas de cefalea son mucho más frecuentes que las graves.

¿Por qué es tan compleja?

Porque en los mecanismos que la producen intervienen varias estructuras cerebrales y se producen alteraciones inflamatorias en los nervios craneales que originan una liberación de neurotransmisores que son los responsables de los múltiples síntomas que aparecen en la migraña: cefalea, mucha sensibilidad a la luz, al ruido y a los olores, así como náuseas y vómitos. Además, hay algunas formas de migraña que se acompañan de síntomas neurológicos más complejos como alteraciones visuales (escotomas, brillos y defectos de visión), alteraciones sensitivas en la cara o en miembros, alteraciones del lenguaje (dificultad para expresarse o para entender), alteración de la fuerza e, incluso, alteración de la coordinación o del equilibrio.

¿Cómo es el paciente tipo?

Afecta a muchas personas (más de seis millones en España). Además, es una enfermedad muy heterogénea. Muchos pacientes padecen una migraña episódica con crisis ocasionales de migraña y con poca repercusión en su vida, mientras que otros tienen crisis muy frecuentes e invalidantes que le condiciona y limitan su vida.

La OMS considera a la migraña crónica como una de las enfermedades que condiciona más discapacidad a la población a nivel mundial. Se ha hablado y escrito mucho sobre una personalidad migrañosa y, quizás, se ha magnificado esta idea. En mi experiencia personal, los pacientes con migraña suelen tener una personalidad que les hace ser ordenados en su vida personal y profesional, muy cumplidores en sus trabajos y perfeccionistas, lo cual les condiciona en muchas ocasiones situaciones de estrés y sufrimiento personal. En contra de lo que se suele decir de los pacientes con migraña, generalmente son personas que sufren sin demasiadas manifestaciones hacia fuera y suelen tener un nivel muy alto de tolerancia al dolor, es decir, no suelen exteriorizar mucho su problema. La mayoría de los pacientes con migraña tienen la percepción de que su problema no se entiende bien y que no se le da la importancia que merece.

¿Qué nos puede contar del estudio que se presentó la semana pasada y que usted codirigió?

Este trabajo constituye el resultado de un proyecto de investigación subvencionado con fondos públicos y que culminó con la tesis doctoral de la Dra. Clara Domínguez Vivero. Se trata de un doble estudio clínico y experimental donde se pretendía evaluar la participación de la inmunidad innata en la producción de las crisis de migraña y en su posible cronificación. Para ello realizamos un estudio experimental con distintos grupos de animales a los que se les provocaban crisis de migraña y se miraba la influencia sobre ellos cuando se les administraba previamente sustancias que aumentaban o bloqueaban los denominados receptores toll-like. En el estudio clínico, analizamos los niveles de estos receptores en un grupo de pacientes con migraña crónica y los comparamos con otro grupo de personas sanas sin migraña.

Entonces, ¿qué papel desempeñan los receptores toll-like?

Los receptores toll-like son los encargados de la primera respuesta que tiene nuestro organismo ante cualquier agresión de tipo infeccioso o inmunológico. Representan la denominada inmunidad innata. Existen numerosas causas que puedan activar estos receptores. Clásicamente, se pensaba que el cerebro no participaba en esta respuesta inmunitaria y que estos receptores no estaban presentes en el cerebro. Pero en los últimos años se demostró que esto no era así. Estos receptores están presentes en neuronas y astrocitos del cerebro y su activación puede condicionar el aumento de la respuesta inflamatoria. Con esta idea nos propusimos demostrar que esta activación tenía mucha importancia en el desarrollo de las crisis de migraña y en su cronificación.

Pongamos que se confirma que los receptores toll-like son los posibles causantes de hacer de la migraña una enfermedad crónica, dolorosa y que disminuye enormemente la calidad de vida. ¿Cuánto cambiarían las cosas, profesor?

Cualquier investigación que se hace siempre persigue una finalidad práctica y de servicio al paciente. Con los resultados de este trabajo, proponemos que estos receptores toll-like pueden ser una nueva diana terapéutica en el tratamiento sintomático y preventivo de la migraña. Evidentemente, queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por demostrar. Pero, hasta ahora, esta vía nunca había sido explorada y, por tanto, abre una posibilidad de abordaje terapéutico en la migraña. Aunque en la actualidad hay varios fármacos antimigrañosos, todavía existen un número importante de pacientes con migraña que no logran un control adecuado de su migraña y existe un grupo importante de pacientes que se encuentran en situación de migraña crónica (padecen más de 15 días con migraña al mes). Así que cualquier vía o diana terapéutica que se pueda descubrir siempre será necesaria si posteriormente demuestra su eficacia.

Esta es la primera investigación en todo el mundo que ha demostrado la intervención de la inmunidad en la migraña, y cuenta con talento gallego. ¿Cuáles son los pasos siguientes?

En la investigación existe una idea previa y es que por cada cosa nueva que se encuentra o se demuestra se originan nuevas preguntas y problemas. En este caso ocurre lo mismo. Plantearemos cómo perfeccionar el modelo animal experimental para hacerlo más preciso y que podamos bloquear de forma más selectiva estos receptores. Como estos receptores afectan a la inmunidad habrá que observar que posibles consecuencias o efectos a otros niveles puede tener el bloqueo de estos receptores. Tendremos que demostrar sobre qué marcadores de inflamación influye más el bloqueo de estos receptores. Y todavía quedarían problemas y dudas sin resolver. Pero el avance de la medicina siempre ha sido así.

¿Qué repercusiones económicas tiene el absentismo laboral a causa de la migraña?

Las repercusiones económicas de la migraña es un tema recurrente y muy difícil de cuantificar. Se ha hecho estudios que pretendían cuantificarlo incluyendo los costes directos (consultas médicas, asistencia a Urgencias, gasto en pruebas diagnósticas, consumos de fármacos, etc.) y costes indirectos (absentismo laboral) y las cifras resultantes se estimaban en cientos de millones de euros. Es muy difícil dar unas cifras, porque además de la cuantificación del absentismo laboral habría que cuantificar el presentismo laboral (donde el paciente está en su puesto de trabajo, pero con escaso o nulo rendimiento cuando está con una crisis de migraña).

En cualquier caso, cuando me preguntan por este tema yo siempre suelo poner por delante las repercusiones personales y sociales del paciente con migraña. La disminución en la calidad de vida del paciente con migraña solo es capaz de entenderla el propio paciente, ya que es muy difícil de cuantificar. A modo de ejemplo, le diré que una paciente de 45 años con migraña desde los 20 años y que presenta 3-4 crisis de migraña incapacitantes al mes que trata con 2-3 analgésicos por crisis, habrá pasado más de dos años de esta vida encamada o muy limitada y habrá consumido más de 2.000 analgésicos. Son cifras para considerar a la migraña como algo más que un simple dolor de cabeza.