Una prestación mensual por hijo y poder conciliar, las medidas más importantes para las familias numerosas

MADRID. La prestación mensual por hijo para poder cubrir sus necesidades más importantes es la medida de apoyo más valorada por las familias, según un sondeo elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo domingo 15 de mayo. La encuesta, en la que han participado cerca de 600 familias, deja claro que lo económico, concretamente “el llegar a fin de mes”, es la cuestion más importante para las familias hoy en día, según señalan el 59% de los hogares, y en clara coherencia con ello, los encuestados han señalado también de forma mayoritaria (48,4%), como la medida más importante para sus familias la prestación por hijo, una medida que tienen la mayoría de países de Europa y que permite cubrir en parte los gastos básicos de los hijos en cuanto a alimentación, educación, vestido, etc.

La Federación Española de Familias Numerosas ha querido sondear a las familias, en el marco del Día de la Familia, con objeto de conocer las principales necesidades que tienen, dónde radica su principal dificultad (economía doméstica, empleo, vivienda, conciliación...) y qué medida de política familiar valorarían más. La FEFN considera que el resultado del sondeo “deja muy claro el peso que tiene lo económico en las familias numerosas, hogares con un volumen de gasto importante, que viven al día”, destaca el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo. Además, considera también probada la demanda social que hay sobre la prestación universal por hijo, una de las reivindicaciones familiares históricas, ya que existe en la mayoría de paises europeos de todo signo político, que entienden el gasto en familia como una inversión.

“Renta crianza” en la Ley de Familias. La FEFN y AGAFAN confían en que esta prestación sea incluida en la nueva Ley de Familias, que, según anunció ayer la ministra Ione Belarra podría ir al Consejo de Ministros como anteproyecto de ley en septiembre. La propia ministra defendió la medida al hablar de una “Renta Crianza” para todas las familias, en forma de renta mensual de 100 euros por cada hijo, que se incrementaría a 125 euros en el caso de que haya discapacidad. Ambas entidades consideran que “sería una medida fundamental para apoyar verdaderamente a las familias, a todas las familias, sin distinción, esperamos que no quede en mera intención y que si se hace no vuelva a haber limites de renta como ha pasado con el complemento de infancia, muy necesario pero que no llega a todos”, destaca el presidente. Frente a ello, la prestación universal que defienden estas entidades sigue el modelo de la mayoría de paises de Europa, es decir, está concebida como una prestación para garantizar los gastos de crianza de un niño y al no estar limitada por renta, llega a todos los niños sea cual sea la situación de su familia, para que todos tengan cobertura. Además, “esta fórmula, el Estado reconoce y compensa económicamente a las familias por el capital humano que están aportando a la sociedad”, explica José Manuel Trigo.

Conciliación, empleo y vivienda. El sondeo realizado por la FEFN revela también que la conciliación es la segunda preocupación de las familias numerosas, ya que lo señala como problema el 27% de ellas. Muy por debajo queda el empleo, en cuanto a la dficultad de no tenerlo o tenerlo en condiciones precarias, que sólo han indicado el 7,8% de las familias. La vivienda, otra cuestión importante para las familias y, en especial para las familias numerosas, se queda en último lugar como “problema”, ya que sólo lo consideran así un 5,8% de familias. La FEFN y AGAFAN consideran muy significativo que para casi un tercio de las familias numerosas su mayor preocupación sean las dificultades para conciliar; de hecho, un 18% de las familias se decanta por iniciativas que les permitan conciliar de forma real, a la hora de elegir la medida de política familiar que sería más importante para su familia.