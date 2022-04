Unen forzas os tres Centros de Estudos Galegos en Portugal

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este martes na presentación do volume Galiza e(m) nós. Estudos para a comprensão do relacionamento cultural galego-português, unha iniciativa levada a cabo polos tres centros da Rede de Centros de Estudos Galegos da Xunta de Galicia activos en Portugal, publicada na Coleção Hespérides Cultura do Centro de Estudos Humanísticos da Uminho.

Explicou que o seu departamento “promove e apoia as iniciativas que, coma esta, serven para achegar Galicia a Portugal e aproveitar en todos os terreos os vínculos que unen as dúas bandas do Miño, tal e como recolle a coñecida como Lei Paz Andrade”.

Canda Valentín García tamén participaron nesta presentación, que acolleu o compostelán Pazo de San Roque, os tres editores do libro: Carlos Pazos-Justo, profesor da Universidade do Minho; María Jesús Botana Vilar, profesora da Universidade do Algarve, e Gabriel André, antigo lector da Universidade Nova de Lisboa. A presentación foi seguida en liña desde os tres centros de estudos galegos que funcionan en Portugal.

Abordaxe da materia galega en Portugal. Con esta recompilación, os seus editores buscan unir forzas para darlles visibilidade aos autores do mundo académico portugués especializados en Ciencias Sociais e Humanas que tratan sobre diferentes aspectos de Galicia. Para tal fin, no volume foron reunidos doce textos -algúns inéditos e outros xa publicados- en catro bloques.

O primeiro dos bloques, Do passado, conta con tres textos de Luís Carlos Amaral e Teresa Soeiro, profesores da Universidade de Oporto, e Marta Lobo, profesora da Universidade do Minho. Seguidamente, en Das imagens e ideias, escriben Nuno Resende, docente da Uporto, e António Medeiros, do Instituto Universitario de Lisboa.

O terceiro, Da língua e literatura, recolle catro traballos: os textos dos profesores Marco Neves, da Universidade Nova de Lisboa; Fernando Venâncio, da de Amsterdam; António Apolinário Lourenço, da de Coimbra, e José Joaquim Dias Marques, profesor da do Algarve.

Por último, Do passado no presente, que acolle os textos de Paula Godinho, profesora da Universidade Nova de Lisboa; J. Cadima Ribeiro, profesor da Uminho, e Pedro Azevedo, doutor da de Trás-os-Montes e Alto Douro.