Unha chea de diversión nun ‘Grandes Cachadas’ cos éxitos máis coñecidos

Santiago. As cancións máis pegadizas e máis cantaruxadas por todos soarán esta noite no programa Grandes cachadas (TVG). O especial Non a podo sacar da cabeza estará dedicado a todas esas cancións de pop ou rock que, sen saber moi ben por que, métense na cabeza e non se poden deixar de cantar.

Algunhas destas cancións encantan, outras detéstanse, pero aí quedan pegadas de tanto oílas. “Son temas que soan ou soaron ata na sopa. Hai temas que dá igual os anos que se teñan, aínda se saben de memoria. Son éxito seguro, dos que case nunca faltan nunha voda, nunha festa ou nun karaoke”, sinalan na nota de prensa..

Ao longo de hoxe, presentado por Esther Estévez, terase a oportunidade de escoitar os éxitos de toda a vida cantados por artistas de sobra coñecidos por todos como Raphael, Isabel Pantoja, Camilo Sesto, Mari Trini e Peret. Tamén terán cabida os éxitos fugaces que arrasaron durante un verán pero que aínda se lembran, como Yo quiero bailar, de Sonia e Selena, ou Para no verte más, de La Mosca Tse-Tse, entre outros. REDACCIÓN