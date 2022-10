Unha galega máis un andaluz, xuntos no espacio ‘Land Rober’

Coas súas ocorrencias e vídeos virais, chega esta noite ao Land Rober Tunai Show a galega Tamara GR, que vai descubrir a de segredos que lles gardan os fillos ás nais. Este xoves, máis dun vai confesar algo en directo e diante de toda Galicia. Para pintar a mona, a instagramer vai ter un bo aliado: o actor Antonio Garrido.

Por outro lado, o público e a audiencia van experimentar a revolución dos concursos televisivos. Ata vai haber que cortar cables e poden estoupar bombas. E, como comer hai que comer, hoxe estará no estudio o doutor Manuel Viso para dar uns bos tiróns de orellas e facer boas recomendacións á hora das papatorias en Como comes.

A REVISTA. O pan é un alimento de primeira necesidade que está presente na maioría das mesas e que en Galicia é un acompañante indispensable de calquera comida ou menú. As panadarías ofrecen cada vez máis tipos diferentes e é complicado decidirse. Para saber cal é a variedade máis saudable, o programa A Revista conectará en directo cunha panadaría de Vigo e contará coa presenza da nutricionista Lidia Folgar.

O espazo da TVG tamén abordará hoxe o crecente interese dos xigantes do téxtil polo negocio de vender roupa de segunda man, unha tendencia á que se unirá proximamente a galega Zara. As empresas pretenden así buscar novos nichos de negocio e seren máis sostibles. Deste tema debaterán no estudio a xornalista Inma Morandeira, a estilista Paloma Gras e a instagramer Irene Lobo, que se estreou como modelo pasados os 50.

No programa deste xoves tamén se falará do sistema de xestión enerxética ideado no centro integrado de Formación Profesional das Mercedes, en Lugo, que lle permite aforrar a este instituto máis de 15.000 euros ao ano na factura eléctrica e máis do 30% na de calefacción. Os espectadores coñecerán a súa fórmula da man do director do centro, Joaquín Expósito.

Ademais, o espazo presentado por Loly Gómez establecerá conexión co cantautora pop Sofía Ellar, que este venres dá un concerto en Santiago para presentar o seu novo disco, e abrirá a súa sección de sucesos, hoxe coa participación do avogado Manolo Martín e da xornalista Patricia Abet.

ZIGZAG. O programa Zigzag entrevista hoxe a escritora María do Cebreiro, que falará do seu novo libro, Maternidades virtuosas, en que, a través da súa propia experiencia na maternidade, articula unha crítica sobre a crianza no neoliberalismo. A autora achégase a todos os públicos neste traballo, Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2021, sen perder o rigor intelectual sobre como os cambios sociais, o capitalismo, o contexto tecnolóxico e os cambios no coñecemento están intervindo a experiencia da maternidade.

O espazo da TVG tamén ofrecerá unha reportaxe sobre o VII Congreso Internacional sobre José Saramago, que se celebra estes días en Vigo para analizar a herdanza filosófica e sociopolítica do escritor. Dentro da súa programación pódense ver tres longametraxes, un documental e sete curtametraxes de varios realizadores de diferentes nacionalidades, inspirados na obra e na vida do Nobel portugués.

Sen saír de Vigo, o programa achegarase ao Marco, onde mañá comeza unha nova edición de Cinema Mulleres, unha iniciativa que pretende reivindicar e visibilizar o papel da muller na produción audiovisual nas dúas beiras do Atlántico e que este ano ofrecerá a proxección de longametraxes e curtametraxes asinadas por mulleres galegas e arxentinas.