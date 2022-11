Unha nova historia de amor chega esta noite a ‘Casamos!’

O programa Casamos! volve hoxe á Televisión de Galicia con novas e emocionantes historias de amor. Como é habitual, os espectadores saberán cada semana como se coñeceron os protagonistas, as razóns para dar o paso de unirse en matrimonio, as influencias na familia, posibles conflitos e imprevistos, todos os preparativos e mesmo a celebración da voda.

A historia de Celeste e Jorge, a parella que esta semana amosará a súa historia, comezou a través das redes sociais. O seu amor cociñouse a lume lento e foi en Cabo Home onde tivo lugar o seu primeiro bico, como se dun imán se tratase.

Desde aquela, a parella tivo que sortear as dificultades da vida, pero ningún dos dous se soltou da man e sempre xuntos souberon superar os malos momentos. Agora casarán nunha voda un tanto especial que mesturará o mar de Moaña, a terra natal da noiva, coa terra de Tui, o lugar de procedencia do noivo.

A REVISTA. O programa achegarase hoxe en directo á Coruña, que ata o vindeiro domingo celebra o XVIII Concurso de Tapas Picadillo, considerado un dos máis antigos de Galicia e que lle debe o seu nome a Manuel María Puga e Parga, alcalde da cidade entre 1915 e 1917, popularmente coñecido como Picadillo. Neste evento culinario participan numerosos locais hostaleiros herculinos, que presentan as súas propostas, tanto tradicionais coma creativas.

No estudio de gravación, Loly Gómez falará co xefe da sección de Patoloxía Hepática do CHUAC, Franciso Suárez, que explicará o proceso polo que algúns fármacos poden danar gravemente o noso fígado. Aínda que non entendemos a vida sen medicamentos e grazas a eles alongouse exponencialmente a esperanza de vida, cada vez que tomamos un, por mínima que sexa a dose, expoñémonos a danar o noso corpo.

De medicamentos, concretamente dos problemas actuais de desabastecemento dalgúns deles, tamén falará A Revista co farmacéutico Ignacio Labella, membro da Xunta de Goberno do Colexio de Farmacéuticos da Coruña, que explicará os motivos polos que se está a dar esta situación. A propia Axencia Española do Medicamento recoñeceu que no último ano medraron un 38% os problemas de desabastecemento, que afectan unha de cada 30 presentacións no mercado farmacéutico.

Outro fenómeno que tamén medra exponencialmente é o da ciberdelincuencia, que amosa unha tendencia ascendente a nivel mundial e a comunidade galega non é allea a esta evolución, sobre todo despois da pandemia, ata o punto de que o ano pasado contabilizáronse 20.000 calotes por medios telemáticos. Para falar deste tema, o programa recibirá a Inés Amor, voceira da Policía Nacional, que explicará como detectar fraudes nas páxinas de compras de cara á campaña do Black Friday, que está a piques de comezar.

ZIGZAG. O espazo terá hoxe como convidada no estudio a deseñadora escénica Laura Iturralde, que traballa como iluminadora, escenógrafa e videocreadora con múltiples proxectos escénicos, artistas e compañías. Dentro dos seus últimos traballos destaca a dirección artística de Terra, a actuación de Tanxugueiras no Festival de Benidorm.

Por outro lado, o programa achegarase á galería viguesa Dua2, onde se pode ver a exposición Retratos’ da pintora Cristina Fernández Núñez. A mostra está composta por óleos sobre lenzos e debuxos que representan, de forma realista, plantas que forman parte da súa realidade. Pezas grandes na súa maioría, con cor e realismo que transmiten a sensación de benestar que as plantas regalan.