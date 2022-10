Unha reforma dun muiño nun novo episodio de ‘Galicia Bonita’

Esta semana, en Galicia Bonita, Rosa Facal e os seus fieis axudantes visitarán a vila mariñeira de Ortigueira. Aínda que é maiormente coñecida polo seu Festival Celta, este concello agocha tamén multitude de paraxes merecedoras de descubrir.

Unha delas está no lugar de Casón, arrodeado de ríos e verdes leiras. Alí se atopa o vello muíño de Carlos e Iria, unha construción tradicional coa que hoxe se atreverá o equipo de Galicia Bonita. Teitado cunha cuestionable cuberta de pranchas de fibrocemento e cunhas fachadas ruinosas, suporá todo un reto para o programa da TVG.

A paz que transmite esa antiga edificación e a súa contorna espertará na arquitecta un interese especial á hora de afrontar a súa reforma, a pesar de ter grandes dificultades para a súa execución.

A REVISTA. O espazo contará este luns coa presenza da chef Elena Garmendia, do gastrobar La Carpintería de Vigo, cuxa torta de mazá se alzou co título da mellor de España, outorgado polo selo ‘Asturias, cocina de paisaje’. A responsable da mellor das sobremesas que participaron na última edición do concurso de San Sebastián Gastronomika explicará cal é o segredo da súa creación, que bautizou como ‘A Reinona’.

O espazo da TVG tamén recibirá a visita de Adriana Gámez, Fabio Crespo e Luján Crespo, que o pasado 25 de setembro compartiron, por primeira vez, un campo de fútbol como trío arbitral. A particularidade é que son nai, fillo e filla. Esta familia de Pontevedra explicará hoxe en A Revista como foi esta curiosa experiencia.

Ademais, a presentadora Loly Gómez falará con María Mera, presentadora do programa Carballeira, que a Televisión de Galicia ofrece nas sobremesas dos sábados, e coa mestra de ‘Polo Rego’ Mercedes Nodar, que lles achegará aos espectadores novas leccións e trucos relacionados coa horta.

ZIGZAG. O programa recibe hoxe a visita do recoñecido director de animación, ilustrador e debuxante de cómics coruñés Alberto Vázquez, triplo gañador do Goya e cuxas obras obtiveron máis dun cento de premios internacionais. Falará da súa segunda longametraxe, ‘Unicorn Wars’, unha película antibelicista que reflexiona sobre a orixe común de todas as guerras.

Por outro lado, o espazo da G2 estará na rodade de Un pasado por delante, a ópera prima de Olga Osorio, producida por Vaca Films, que se grava na Coruña. O filme, con Marta Nieto e Tamar Novas como protagonistas, toma como punto de partida A curtametraxe Einstein-Rosen, tamén dirixida por Osorio e premiada en numerosos festivais nacionais e internacionais. Esta imaxinativa e conmovedora aventura aposta polo entremento familiar, coa historia de dous irmáns que lidan coa perda da súa nai.

Ademais, o Zigzag deste luns botaralle unha ollada á carteleira alternativa de cineclubs e, na súa colaboración de música, Marta Gómez falará de Cruhda, que explora a combinación da electrónica coas raíces folclóricas españolas; de Laura LaMontagne & Pico Amperio, que na súa proposta misturan música medieval galaico-portuguesa, ambiente hip hop e poesía, e de Nebra, un proxecto musical inspirado na estructura das cantigas tradicionais das cantareiras, pero con sons de electrónica, baixo eléctrico e percusión máis afastada do concepto tradicional.