Unha trintena de actuacións artísticas na área de Vigo neste semestre

Santiago. A Xunta de Galicia promove 27 novas actuacións artísticas na área de Vigo ata final de ano a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios, circuíto de exhibición de espectáculos escénicos e musicais que durante este exercicio superará as cincocentas funcións ofrecidas nos seus arredor de corenta escenarios asociados.

A Consellería de Cultura cofinancia esta rede xunto a 37 entidades locais de toda Galicia, que no caso da zona de influencia da cidade olívica son os concellos de Cangas, Gondomar, Redondela e Vigo. Nesta área, a programación semestral arranca este domingo, ás 21.30 horas, nas pistas do Complexo Deportivo das Cercas de Gondomar co espectáculo de ilusionismo e maxia Ultreia. Ao final do camiño estás ti, do Mago Teto coa participación da Agrupación Musical de Vincios.

Será a primeira das tres funcións da nova temporada da Rede Galega de Teatros e Auditorios no concello de Gondomar, que ten previsto ofrecer no seu Auditorio Lois Tobío o 22 de outubro Illas desertas, da formación galega ArtesaCía, e o 13 de novembro a peza Laika, do barcelonés Xirriquiteula Teatre.

Vigo programa 19 actuacións no circuíto da Xunta, que dan comezo os días 22 e 23 de setembro con Troula Animación e o espectáculo de rúa O estraño caso do dentista da rúa Brasov. O Auditorio Municipal acollerá o resto da programación, con outras 17 citas que fan deste recinto o espazo con maior actividade no marco da Rede Galega de Teatros e Auditorios. ecg