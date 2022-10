Unha viaxe por Noruega, no capítulo de ‘Corremundos’

TVG estrea este mércores o espazo Corremundos (23:00 h) que cada semana, ao remate do Malicia noticias, fará unha fotografía do mundo globalizado, amosando as diferenzas entre distintos profesionais en Galicia fronte aos doutras partes do mundo.

O programa viaxará por países de toda Europa e de Centroamérica nun percorrido que amosará, en 13 capítulos, os contrastes entre profesións e actividades en sitios moi afastados, dende labregos ata persoal de mantemento de hoteis, gandeiros ou guías turísticos.

No primeiro capítulo desta noite viaxaremos a Noruega. Alí coñeceremos, en Oslo, como se traballa nunha embarcación que sae ás 4 da mañá do porto para pescar as mellores gambas do fiorde.

Tamén madrugaremos en Malpica para ir ao polbo, ben cedo, xa que os mariñeiros da nosa terra non se caracterizan por poder durmir ata o mediodía precisamente. De volta no norte de Europa, viviremos a paixón dos noruegueses polos cabalos cunha veterinaria especializada que nos amosará os procedementos máis habituais na clínica onde traballa. E para completar

a xornada deste primeiro Corremundos, daremos unha volta por Meira, en Lu-go, e polas granxas da contorna cun veterinario local.

‘A REVISTA’. No magazine matinal A revista (10:45 h), Loly Gómez entrevistará hoxe a Manuel Vivas, voceiro da Organización de Consumidores e Usuarios (OCU), e o doutor Viso, colaborador do programa para temas de saúde.

Por outro lado, o espazo dará conta da celebración este mércores do Día Mundial da Sogra e convidará ao estudio dúas participantes do espazo da Galega 48 horas para o si que ofrecerán a súa versión da súa relación sogra-nora.

Outra convidada do día en A revista será Laura Cobelo, graduada o pasado mes de xullo como traballadora social na Universidade de Santiago e tres veces Premio á Excelencia Académica.

‘ZIGZAG’. O cultural Zigzag visita esta tarde de mércores na Casa das Artes de Vigo o I Encontro Internacional de mulleres da escena en igualdade no que participan mulleres de referencia das artes escénicas europeas e nacionais, que servirá para constituír a Rede Europea de Mulleres da Escena en Igualdade.

No espazo, presentado por Pilar G. Rego, entrevistarase hoxe a Ghaleb Jaber Martínez, director da Semana de Cine Euroárabe Amal, que se celebra en Santiago ata o día 29, e que nesta edición fai 20 anos. O programa da G2 de hoxe tamén contará coa sección de cine de Ángel Suanzes e pecharase coa música de Sés.