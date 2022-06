Unha vintena de proxectos por valor de 372 millóns avalan a necesidade dun perte cultural

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presentou este martes o resultado do proceso participativo que a Xunta abriu este ano para que a cidadanía, sector, institucións e administracións públicas presentasen propostas culturais susceptibles a optar a fondos europeos e que serán enviadas nun documento final ao Goberno central solicitando un perte cultural.

Durante o proceso presentáronse un total de 82 achegas por parte de 55 entidades, entre asociacións, universidades, museos, fundacións, editoriais e empresas privadas.

De todos eles, a maior parte, 71, foron propostas que serven para enriquecer, mellorar e completar as oito iniciativas xa esbozadas por parte da Xunta. O resto, 11, son proxectos novos que se incorporan. Deste xeito, a Xunta trasladará a Madrid 19 proxectos vinculados co patrimonio, as artes escénicas, os museos, as industrias creativas, a música ou o audiovisual, que contan cun orzamento global próximo aos 400 millóns.

“As cifras demostran que este proceso cumpriu sobradamente os seus obxectivos cunha listaxe de iniciativas froito do debate, diálogo e o intercambio de ideas coas principais demandas do sector cultural”, dixo o conselleiro de Cultura, quen engadiu que “mobilizamos e implicamos a todos os axentes desta industria no proceso de transformación que suporán os fondos europeos”.

Como indicou, este proceso participativo constata, ademais que é momento de avanzar en aspectos como a “mellora da competitividade, a sustentabilidade, a transformación dixital ou a internacionalización da cultura”, algo para o que o Goberno central “debe estar á altura das circunstancias e poñer en marcha un perte que nos axude a reforzar e fortalecer o sector, como vimos reclamando desde hai meses”.

Como trasladou durante o acto, ferramentas como os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (perte), que xa se están levando a cabo con fondos europeos noutros sectores, deben chegar tamén á cultura para recoñecer así o seu peso na actividade económica do país. Neste sentido, é necesario que o Goberno central “rectifique e comprenda que ocupa un papel central na nosa economía e na nosa sociedade, e que é necesario apostar máis ca nunca de xeito decidido polo seu fortalecemento”, expresou.

Este proceso participativo serviu, por unha banda, para enriquecer os oito proxectos iniciais que Galicia xa deseñara e que foron debatidos e dialogados nos últimos meses. Foron tres os que concentraron as maiores achegas. Trátase de Cultura Emerxente, para difundir o resultado dos procesos creativos dentro e fóra de Galicia que se vén de mellorar grazas ás propostas, por exemplo, da Asociación do baile e a música de tradición galega para conformar un amplo programa cultural centrado no folclore.

A iniciativa Cultura Circular, para a dixitalización da cultura galega, incorpora achegas da Universidade de Vigo cunha plataforma online que reúna, preserve e investigue a documentación relativa ás artes escénicas galegas.

E se enriquece A nosa pegada, para a mellora de bens singulares do patrimonio, con achegas da Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego cunha base de datos dixitalizada que inclúa todos os bens patrimoniais, e as propostas do Instituto da Lingua Galega que suxire crear unha plataforma hipertextual e multimedia para divulgar o patrimonio histórico-cultural.

A Xunta presentará os outros cinco proxectos deseñados: Museo +, para potenciar a súa innovación; Confíns dos verdes castros, para a recuperación do patrimonio arqueolóxico, e Ribeira Sacra, para reforzar a conservación na súa candidatura a Patrimonio Mundial. Tamén outros que xa arrincaron como o proxecto Stellae 5.0, en colaboración coa rede Crusoe, para impulsar a transición dixital dos recursos patrimoniais dos Camiño, e o Proxecto Nós, coas universidades galegas, para garantir a presenza da lingua nos novos desenvolvementos tecnolóxicos.