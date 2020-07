“Urge una política minera gallega, que esté alejada de la demagogia”

Ustedes piden explotar el gran potencial minero de Galicia. ¿No se ha hecho porque se desconoce?

El potencial minero gallego es conocido desde antaño, de hecho siempre ha sido una de las zonas en las que este sector ha tenido mayor implantación. Es cierto que Galicia es ganadería, pesca y agricultura, pero no es menos cierto que Galicia es minería. Fíjese si es importante que un metal le da nombre a un cuarto de Galicia, el oro: Ourense debe su nombre a su abundancia en este elemento. La UE publica cada 5 años una lista de minerales que considera críticos, es decir, cuya escasez provocaría desabastecimiento en la industria, recordemos que la minería es proveedora del 70 % de la materia prima que provee al sector industrial. De esta lista, Galicia posee reservas en varias de ellas. El aprovechamiento de estas materias primas supondría una disminución de la dependencia que actualmente tiene Europa de las producciones exteriores, algo muy importante como hemos visto en esta crisis de la covid-19, lo que supondría un desarrollo de la industria tecnológica gallega, con el impulso económico y social que esto implica, especialmente en un momento tan delicado como el que estamos viviendo.

El pacto europeo para potenciar la transición a las energías renovables para completar la descarbonización requiere de gran cantidad de metales, y muchos de ellos están en el subsuelo gallego. Solo es necesario poner en marcha proyectos de investigación y explotación. Se nos abre una oportunidad al desarrollo.

Urge una política minera gallega, alejada de la demagogia que acompaña la tramitación de cualquier proyecto minero, que podría representar desarrollo, empleo y la mejora del nivel de vida de nuestra población.

¿Existen tecnologías mineras modernas respetuosas con el medio ambiente?

Creo que muchas veces, como opinión pública, no estamos enfocando bien el tema. No es que existan técnicas mineras respetuosas con el medio ambiente, es que, si la minería no es respetuosa, directamente no existe. No hay minería moderna que no cumpla con lo que exige la ley y la conciencia ciudadana de un país moderno como España. Nadie quiere una minería irresponsable, ni dañina. Los primeros que no la quieren son los geólogos, los mineros, las empresas que les dan empleo y los accionistas que están arriesgando su capital. En el mundo actual, y particularmente en países desarrollados, o cumples los estándares de excelencia o estás fuera a la primera de cambio. No solo es una cuestión de conciencia y responsabilidad, hablamos de grandes inversiones que se van al traste si algo ocurre. ¿Quién quiere eso?

Demandan claramente una política minera para Galicia. ¿Existe en otras comunidades?

El caso de Andalucía es paradigmático en Europa. Una comunidad que sufrió un accidente minero importante. Hoy tiene empresas que tienen complejos minero-metalúrgicos de referencia internacional. Que por cierto salieron gracias al empuje de un gobierno anterior. Y que el gobierno actual, de otro color político, no solo ha apoyado, sino que ha redoblado su apuesta.

En palabras del consejero de Industria andaluz, Juan Bravo: “La minería genera empleo de calidad, aporta innovación y cuida de la regeneración ambiental.” Hoy la minería metálica andaluza representa el 90% de la española, con 5 explotaciones abiertas, 3 en proceso de apertura, y 3 más en investigación, procesa 17 millones de toneladas de mineral al año, lleva una inversión acumulada en la última década que supera los 2.000 millones de euros, y genera en torno a 10.000 puestos de trabajo directos y más de 30.000 indirectos.

Impulso de la geotermia, aprovechamiento de las aguas subterráneas, conservación del litoral o mapas de radón en los municipios gallegos son algunas de las 21 propuestas que le hacen a los partidos políticos. ¿Consideran que hay abandono por parte de la Administración?

Consideramos que no se les ha prestado la suficiente atención. Algunas están más desarrolladas. En el diagnóstico del estado de la costa no se recurre al asesoramiento de los geólogos, que son los conocedores de la evolución del nivel del mar a lo largo de los últimos miles de años, lo que permite hacer estudios más precisos y basados en datos reales y no en predicciones, a veces, basadas en el catastrofismo.

Lo mismo se puede decir en cuanto a la investigación de nuevas formas de obtener energía limpia, barata y abundante como es el caso de la energía geotérmica de media y gran profundidad. La investigación de las energías geotérmicas es la gran olvidada en este proceso de la descarbonización del país que tantos problemas de desempleo y cierre de empresas ha dado en Galicia.

El gas radón está ligado a la geología de nuestro subsuelo, con una mayor prevalencia en las zonas en las que tenemos granitos, es decir, al oeste y al sur de Galicia. Algunos de los mapas que se han publicado se realizan por concellos o por comarcas, pero el auténtico límite en cuanto a fuentes de concentración de gas viene determinado por el tipo de rocas que tengamos en el subsuelo, después, en la exposición van a intervenir más factores, ligados a aspectos constructivos, fracturación del terreno, ... Pero el primer criterio siempre es geológico y, como ocurre con otros aspectos, no se ha tenido en cuenta a los conocedores del subsuelo para el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.

¿Han tenido, Pablo, respuesta de alguna formación política?

Sí, el PP y el PSOE han confirmado y agradecido la recepción de las medidas y estamos a la espera de poder presentárselas en persona. Confiamos en que los demás también las valoren. Para nosotros lo prioritario es que, pasadas las urnas y llegado el momento de formar Gobierno a quien le corresponda, estas medidas estén sobre la mesa, se tengan en cuenta y se les dé el valor que consideramos que merecen.

¿Existe alguna provincia más rica que otra en recursos naturales?

En Galicia, dado que prácticamente todo el territorio son rocas del paleozoico, todas las provincias tienen amplios recursos minerales (metálicos o rocas y minerales industriales) en explotación o susceptibles de explotarse. Por dar algunos datos, actualmente Galicia es líder en la producción de pizarra, cuarzo y granito. La industria del granito es la segunda más importante de Europa. El sector balneario de nuestra comunidad representa el 21 % de la oferta nacional.

¿Está lo suficientemente reconocida la profesión de geólogo?

La profesión de geólogo es una de las actividades más valoradas en los países más prósperos, por su aporte social y su contribución en términos económicos al desarrollo. En España, aunque su presencia ha crecido en los últimos años, principalmente por la aportación de la geotecnia a la construcción y al medio ambiente, aún está muy por debajo de los países más desarrollados

Apuestan, además, por la creación de la figura del geólogo municipal. ¿Por qué?

Una manera de acercar el geólogo a los ciudadanos es que en municipios o diputaciones haya algún geólogo. La labor que un geólogo puede hacer en estas entidades es amplísima: geotecnia municipal, riesgos geológicos (inundaciones, deslizamientos, terremotos, hundimientos, etc.), trabajos relacionados con el medio ambiente (vertederos, contaminación de suelos y aguas) estudio y suministro de aguas subterráneas para las poblaciones, control y supervisión de las explotaciones mineras del municipio, posibilidades de geotermia somera del municipio y un largo etcétera de funciones que podrían desempeñar dentro del elenco técnico del municipio o de la diputación.

Más aun teniendo en cuenta que no existen geólogos tampoco en la Xunta de Galicia y su presencia sería muy importante en aspectos mineros, sísmicos, turísticos relacionados con el Patrimonio Natural, energéticos, y largo etcétera.