Ursula Heinze presentou ‘Flashes’, o seu último libro de pequenos relatos

literatura. A escritora xermano-galega Úrsula Heinze presentou onte o seu último libro, Flashes, no compostelán pazo de San Roque, No acto acompañaron á autora o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o secretario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Armando Requeixo.

Durante o transcurso do acto, Valentín García gabou a traxectoria de Úrsula Heinze, que “naceu alemá, pero que hoxe é xa tamén galega polo seu compromiso coa lingua do noso país, que empregou en innumerables obras literarias ao longo da súa vida, dándonos exemplo de compromiso coa nosa cultura”.

Ademais, en relación a Flashes, o secretario xeral quixo destacar “o humor retranqueiro, case diría que galego de pura cepa, que caracteriza as súas prosas áxiles e divertidas”. ECG