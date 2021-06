Vacunas, lactancia y un eclipse

No es que yo quiera insistir con el tema de la vacunación ni darle más vueltas a esa historia, pero es que la lista de decisiones mas que cuestionables que se toman con respecto a ella no tiene fin. Porque a mí que me perdonen los futboleros, pero esa prisa por hacer una vacunación express en toda regla a la Selección Española cuando enfermos crónicos y muchos que trabajan cara al público, y que por cierto, en algún momento de la pandemia recuerdo que era considerados trabajadores esenciales, sigan esperando turno, pues me flipa lo suyo.

Y sí, ya sé que darle al balón en un campo es el deporte nacional y que entretiene mucho al común de los mortales, generando consecuentemente mucho dinero y mucho de todo, pero... bueno, siento decir que yo soy de las que opinan que en una pandemia, mejor vacunar primero a los más débiles y a los que son susceptibles de propagar más facilmente el virus por el contacto con otros, y que luego ya que vaya yendo el resto. Al fin y al cabo, y hasta donde llega mi sentido común, los jugadores no necesitan ser urgentemente inmunizados por motivos de salud graves, así que aún a riesgo de que me apedreen los seguidores de la selección de Luis Enrique, yo creo que con una PCR negativa, aislamiento en grupo burbuja y suerte, estaba todo más que arreglado.

Lo que no sé es ni dónde ha quedado aquella estrategia inicial de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que se contemplaba la priorización de las personas con mayor vulnerabilidad y condiciones de alto riesgo frente a la COVID-19, “sin excepción”, ni por qué nadie se preocupó en su día de que Blas Cantó y la delegación festivalera de Eurovisión tuviesen que viajar para representar a España sin haber sido vacunados. Ni se lo plantearon ni importó lo más mínimo.

PARA COMPENSAR TANTO MAL ROLLO, pero sin dejar de hablar de la vacunación, voy a contar cuánto me han gustado, emocionado y divertido a partes iguales las imágenes de Jorge Prieto González, el enfermero del Wanda para la posteridad, explicando los protocolos de actuación correspondientes a un grupo de personas que iban a recibir la dosis y resolviendo sus principales dudas. Ágil, claro y con gracia, para generar confianza y buen rollo; vamos, igualito que los discursos que se gastan a diario los políticos de turno los pongas donde los pongas.

TAMBIÉN ME HA GENERADO MUY BUENA ONDA ver las imágenes del Festival de Málaga que se celebró hace unos días y que ha vuelto a ser lo que era antes de la pandemia, un escaparate de buen cine y una pasarela de alta costura SIN MASCARILLAS. Y lo escribo así, en mayúsculas y en letra grande, porque para mí la cuestión lo merece y mucho.

Perder de vista este símbolo de la era pandemia, aunque solo sea por un rato, me ha dado más alegría que comer un bocadillo de Nocilla en plena semana de dieta.

Por cierto, un photocall con mucho gallego suelto como el cineasta Dani de la Torre, David Amor o la actriz María Castro, que al parecer se volvió a enfundar uno de sus vestidos de novia petándolo en las redes, no sé muy bien por qué, y revolucionando al personal por lo visto, por acudir con su bebé y no tener ningún reparo en darle el pecho en público para dar visibilidad y normalidad a la lactancia.

Hay quien habla de un gesto revolucionario y de crear un precedente histórico con eso. Pues si alguien lo cree, por mí vale, pero yo todavía recuerdo a Carolina Bescansa haciendo lo mismo en el Congreso de los Diputados y llevándose unos cuantos (y no muy bonitos) titulares,

Y LO QUE SÍ ME DA SUBIDÓN, Y MUCHO, ES el eclipse anular de sol de hoy, que se verá como parcial pero será en la costa noroeste, osea por Galicia norte, donde tendrá una magnitud mayor en fracción del diámetro solar ocultado por la Luna. Lo que viene siendo que desde donde mejor se verá es desde A Coruña, el máximo concretamente a las 11:43:52. Así que, teniendo en cuenta que el próximo eclipse solar visible como total en España no tendrá lugar hasta el 12 de agosto de 2026, yo pienso cruzar los dedos para que no haya nubes incómodas, ponerme las gafas de sol y mirar un rato para el espectáculo del cielo, que lo de la tierra ya se me está quedando muy visto.