Ya es hora. Visto lo antevisto y lo requetevisto, lo enrevesado y lo crispado, lo confrontado y deshumanizado que anda todo, más vale buscar recreo que aporte serenidad y estabilidad emocional, a fin de retomar y caminar hacia la senda del equilibrio y la cordura.

Cada uno tiene sus cauces, pero si así no fuera, propongo uno que, sin ánimo de adoctrinar –que ya bastante nos aleccionan y coaccionan– viene al caso por las fechas en que estamos y pienso que ayuda o, al menos, no decepciona.

¡Vámonos de banquete con Mozart! Será un breve rato, aunque suficiente para desconectar y recargar pilas.

Es momento de bautizos, comuniones, confirmaciones y bodas, aunque mucho movimiento no haya. Da igual. Sin moverse del sofá o, si los tiempos mejoran –ya inoculados, con o sin rebaño– cojamos una de sus obras que no por conocida deja de fascinar. A su Ave verum me refiero ¿Que es un clásico? Pues sí. Hay otras Aves como las [Aves] Enjauladas de Rozalén, o la movida [Ave] María de Bisbal, pero ¿qué quieren que les diga? Nada que ver.

Cuando Mozart, a seis meses de su temprana muerte, compuso en un santiamén este motete, ya era, en cuanto al texto se refiere, un clásico musicado tanto a una sola voz como en polifonía, cual es el caso del de Josquin des Prez.

Mozart creó, innovó, abrió caminos e incluso se divirtió componiendo todo tipo de repertorio. Sólo hubo un género en el que se movió con cautela: la música sacra. Al margen de las misas realizadas en su juventud o en Salzburgo, no volvió a retomar el género hasta dos décadas más tarde. Se podría decir que no le venía de dentro componer piezas en latín, ni motetes u otras obras pseudoliturgicas, salvo para contadas ocasiones, como fueron su Exultate, jubílate, la Misa de la Coronación y la Gran Misa en do menor. Magníficas obras, allí donde las haya.

Su Ave verum, una joya en miniatura, está omnipresente en el menú de cualquier agrupación musical que se precie para dar pedigrí a esas ceremonias, lidiando con blues, góspels y bandas de cine. Y bien está, pero mejor sería conocer sus entrañas para comprender su verdadero alcance.

La letra en latín es un poema (o poemita religioso-sacramental) medieval, atribuido a varios papas sin que a día de hoy conozcamos su verdadero origen, entre otras cosas porque sufrió variaciones en sus versos. Abarca desde la Encarnación a la Pasión, pero el centro es la Eucaristía, por lo que se cantó desde antiguo en las fiestas del Corpus Christi, con o sin procesión, tanto por católicos como por protestantes.

El de Mozart tiene un halo especial del que él mismo quizás ni se dio cuenta. Lo realizó en un momento de extremo apuro, extenuado y apremiado por su precaria salud y su baldío bolsillo, anhelando ser Kapellmeister de S. Esteban de Viena, para escribir solo lo que a mí me gusta, sin estar a expensas de encargos, ni de éxitos ni fracasos de estrenos, o mecenas que marcasen su hoja de ruta.

Se lo dedicó a su amigo Anton Stoll, director de coros de Baden, balneario en el que reposaba su esposa, acompañada de su único hijo vivo y en espera de su último vástago. Se estrenó en junio de 1791 en la fiesta de Corpus Christi.

Constituye un remanso de paz entre su fascinante ópera La Flauta Mágica y su inquietante Requiem, compuestos al mismo tiempo. Quizás, viendo llegada su hora, él mismo buscó este íntimo espacio, indicando en la partitura que comenzase sotto voce, muy acorde con el recogimiento ante la Sagrada Forma.

Su impecable simbiosis entre texto y melodía, su sencillez armónica, no exenta de giros de difícil interpretación, son sus rasgos más significativos. Algunos de ellos siguen las normas de la corte vienesa, propulsora entonces de austeridad y contención en el arte. Otros probablemente se deban a las limitaciones del coro de Baden. Pero hay un sello personal que solo le incumbe a su genio.

Pensado para cuatro voces, coro, cuerdas y órgano, es tan singular que de él se ha dicho: “demasiado simple para los niños, pero demasiado difícil para los adultos” (A. Schnabel).

Sería prolijo detenernos en cada detalle del texto. Tampoco es necesario. La música suple con creces lo que no llega a expresar la letra. Acaba en el cuarto verso, el que alude a la muerte, deteniéndose en el “o” de mortis, la vocal más larga de toda la obra y la única sílaba de la palabra muerte en alemán, Todt.

Gounod, Fauré, Liszt y Elgar crearon sus propios Ave verum, ninguno equiparable a este. Así pues, ya no hay excusa para gozar de cada nota mozartiana. Apenas cuatro minutos dura. Malo será que alguien se aburra. Y, al acabar, a recontar los invitados al banquete o procesión. Esa sí que es ardua tarea.

Ave verum corpus,

natum de Maria virgine,

vere passum,

immolatum in cruce

pro homine,

cuius latus perforatum

fluxit aqua et sanguine,

esto nobis praegustatum

in mortis examine.

Salve verdadero cuerpo,

nacido de María Virgen,

que de verdad has sufrido,

[te has] inmolado en la cruz

por el hombre, [y]

de cuyo costado perforado

fluyó agua y sangre:

que seas pregustado por nosotros

en la prueba de la muerte.