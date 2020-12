Vanessa Santiago afonda nas raíces da maxia da man do cativo Fuco

Despois de nove anos de edición de fantasía adulta e, tras a exitosa acollida dunha campaña de micromezenado, a Editora Contos Estraños vén de sacar á luz o segundo libro da colección A miña primeira novela de. Trátase da segunda obra dunha serie de novelas ilustradas de xénero fantástico e de aventuras dirixidas aos lectores e lectoras de once anos en diante.

O obxectivo da colección é que cada novela aborde un xénero específico para presentarlle ao público infantil e xuvenil as súas características definitorias. Con este ambicioso obxectivo, chega aos andeis das librarías As probas do mago, A miña primeira novela de Maxia, da man de Vanesa Santiago (Fontán-Sada, 1983), que xa explorara a temática fantástica en Ninguén lembra (Urco Editora, 2013) e A vida sinxela de Marcelo Firmamento (Galaxia, 2017), obra galardoada co I Premio Illa Nova de Narrativa.

As probas do mago conta a historia do cativo Fuco que coñece, durante a celebración do Arde Lucus, o druída Roque Duasaugas. Este encontro cambiará a vida do rapaz para sempre, xa que o ancián revélalle que tanto a súa nai como a súa avoa están vinculadas á maxia, de modo que el ten aptitudes para se converter en aprendiz de mago. Iso si, terá que lle disputar o posto a unha intratable compañeira chamada Aldara e, desde o inicio da competición, vano perseguir unha sombra e un can misterioso que esconden un inesperado segredo. En cada unha das súas aventuras, os rapaces descubrirán o seu vínculo cos diferentes elementos da natureza: terra, auga, lume e aire. Ademais, non só terán que descifrar diferentes enigmas e enfrontarse a criaturas máxicas diversas, senón aprender o que é a verdadeira amizade.

Acompañando os momentos máis relevantes da historia, aparecen as exquisitas ilustracións de Iago Torres, en branco e negro, amosando os distintos personaxes. Ademais, a novidade desta novela é a inclusión dunha rica serie de fichas didácticas e interactivas que, a través de ilustracións e códigos QR, fornecerán os lectores máis curiosos de diversos datos sobre historia, cultura popular, natureza e mesmo sobre outros países.

Outorgándolle á lectura o carácter intermedial e dinámico do mundo dixital, coas fichas saberemos máis dos druídas, os menciñeiros, os curandeiros, as pallozas, os petróglifos, a paisaxe galega ou mesmo as linguas indíxenas.

En definitiva, Vanesa Santiago ofrécenos unha excelente oportunidade para gozar e aprender coa maxia da natureza.

