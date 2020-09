Velasco, Sacristán y Herrera critican la “estupidez” de los aforos limitados en el teatro

Aforos para los teatros como los impuestos por Galicia de un máximo de sesenta personas son una “vergüenza” y una “estupidez” contra las que clamaron ayer José Sacristán, Concha Velasco y Lola Herrera, que fue más allá: “la razón es que no nos quieren y por eso tenemos que echarle pelotas”, propuso, según informa la Agencia Efe.

Sacristán (1937), Herrera (1935) y Velasco (1939) fueron tres de los dieciocho artistas y creadores participantes en la presentación de la programación del Grupo Pentación, que dirige Jesús Cimarro, en los teatros que ya tenían, el Bellas Artes y la Latina, y el Reina Victoria, que han empezado a gestionar ahora.

Interrogados sobre la restricción de aforos y, en particular, sobre la determinada por Galicia, Cimarro, que es también presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) insistió en que es “una vergüenza”, y añadió que “lo que hacen es no cerrar pero cerrarnos”.

Los teatros, recalcaron todos los presentes, “son seguros” y las cifras así lo demuestran, sin que se haya registrado “ni un solo brote” ni en salas ni en festivales.

“Vamos a reivindicar del dinero que venga de Europa lo que nos corresponde como sector. Aportamos al PIB el 3,2 %; es decir, 40.000 millones de euros. Lo que aporta la cultura tiene que ir a ella. Somos el cuarto sector pero en subvenciones estamos en el puesto 25. No pedimos lo que no nos corresponde”, detalló.

Para Sacristán, impedir a los teatros, “que se han demostrado completamente seguros”, tener el mismo aforo que un avión o un tren es “una estupidez”, “una arbitrariedad” que confía en que se corrija en breve.

“Al teatro venimos a trabajar, a ofrecer cultura a través del drama y de la comedia. No entiendo por qué se tiene tanto miedo. Nos tienen que hacer caso porque el teatro es lo mejor que tiene el ser humano”, apostilló Velasco.

“No nos quieren. Me pongo de un humor de perros cada vez que enumeran sectores de la sociedad que no se pueden incorporar al mercado de trabajo y al nuestro no lo nombran nunca ni hacen mención. No nos quieren y por eso tenemos que echarle pelotas. El público sí nos quiere, y es en el que confío. Dependemos de nosotros mismos”, agregó.

Los tres aseguraron que su vida es la actuación y que su oficio “no tiene edad”, por lo que seguirán con su trabajo, “con pandemia o sin ella”.

“No quiero morir en el escenario porque es antiestético pero no me pienso bajar mientras pueda. El regalo de cada día es la función”, añadió Herrera, que volverá con Cinco horas con Mario al Bellas Artes, al mismo teatro que José Sacristán regresará con otra obra de Delibes, Señora de rojo sobre fondo gris.

José Luis Gil protagonizará allí junto a Manuel Galiana Eduardo II, ojos de niebla, de Alfredo Cernuda, dirigidos por Jaime Azpilicueta; Gabino Diego y Cecilia Solaguren interpretarán Los mojigatos, de Anthony Neilson, a las órdenes de Magüi Mira, que también dirige Los abrazos, de Christina Herrstrom, con María Galiana, Juan Messeguer y Emilio Buale.