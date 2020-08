“A Bruselas llevé varias veces conservas, para que viesen de qué hablaba... y dar bien la lata”

Nació en Venezuela en 1959. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctorada en Biología con la tesis Contribución al conocimiento del desarrollo gonadal del mejillón gallego cultivado. Desde 1987 desempeñó varios puestos en la entonces denominada Consellería de Pesca, hasta que en 2009 fue nombrada conselleira de Mar (cargo en el que está ahora en funciones y tras un período en el que lo fue también de Medio Rural). Hoy hablaremos con ella de casi todo, menos de política.

¿Cómo serán sus vacaciones?

Salvo que el covid-19 lo impida, en principio en Burgos, para estar unos días con mis primos.

¿Un recuerdo de su infancia?

La calle de la Paz, en Ourense, cuando tenía 5 años y mi madre me llevaba a El Aceitunero a comprar aceitunas.

¿Cuándo y cómo vino a Galicia?

Mis padres eran ourensanos (ella de Caspiñón y él de Pereiro de Alén) y emigraron a Venezuela, donde nací. A los 2 años volví a Galicia con mis padres, pero regresamos cuando tenía 5. Luego volvía y regresaba durante los veranos. Estudiaba allá y los veranos los pasaba aquí. En esas, caí enamorada de Galicia y, aunque mi padre se oponía a que yo me quedase aquí sola con 11 años, cedió finalmente y me quedé estudiando y viviendo con mi abuela y mi tía en Ourense. A partir de ahí, pasé los veranos en Venezuela.

¿Qué carrera estudió?

Biología Marina. Lo tuve claro a los 6 años.

¿La prenda más antigua de su armario?

El vestido de los quince (el de la puesta de largo en Venezuela). Aunque esa fiesta típica de allí, la hice aquí. Es de color beige.

Mójese: Para ir de juerga, ¿a qué conselleiro o conselleira elige?

Tengo una pendiente con Fabiola García. La siguiente será con Ángeles Vázquez.

¿Raphael o Julio Iglesias?

Los dos. Del primero me quedo con Yo soy aquel. Del segundo, con La vida sigue igual.

¿Su rincón de pensar?

Cualquier playa. Me iría al castro de Baroña, en Porto do Son. A la playa no voy a tomar el sol, ni a bañarme. Voy a pensar.

¿Su playa de cabecera?

Donde pasé los mejores momentos. En Venezuela, la bahía de Patanemo y, en Galicia, la playa América.

¿Con qué personajes históricos jugaría a las cartas?

Con Jesucristo, Cleopatra y Rabindranath Tagore (filósofo hindú). Sería una timba interesante.

¿Tuvo alguna experiencia paranormal?

Sí. Dos. La primera en Caracas, en 1976, la noche antes de venirme a España, siendo una niña. Iba en el coche de camino al aeropuerto. Había muchos coches parados. La gente empezó a bajarse y todos miraban al cielo. Yo también me bajé, y vimos unas luces muy potentes en el cielo, estáticas. De repente aparecieron otras dos luces, se juntaron las tres en una ovalada, y desaparecieron. A veces me pregunto si lo que vimos todos aquel día en Caracas sería o no un OVNI.

¿Y la segunda experiencia?

Ocurrió en un taxi y también en Venezuela. El taxista me dijo que me veía un aura muy bonita, describió con detalle mi vida, me dijo que esa noche me iban a ofrecer un trabajo, pero que lo iba a rechazar, y que iba a vivir muchos años. Aquella misma noche recibí una oferta de trabajo que, efectivamente, rechacé. Eso sí: sobre mi longevidad no puedo afirmar, aún, que haya acertado

¿Tres manías?

Llevo el reloj en la mano derecha; no puedo salir de casa sin mi cadena; y la puntualidad, aunque esto puede ser más una virtud. Soy más supersticiosa que maniática.

Defínase en negativo.

No me gustan las mentiras ni el postureo. Y no soporto la vagancia.

¿La mejor película que ha visto?

Memorias de África, para llorar. Y Este muerto está muy vivo, para reírme.

¿Su momento tierra trágame?

Durante una visita a la cofradía de Muxía me pidieron que se arreglase una escalera del muelle que era incómoda por su altura. A los tres días, iba en barco, en la procesión del Carmen de Camariñas, y hubo que ir a Muxía. Precisamente atracó al lado de esa escalera. Pensé: si no subo, voy a quedar mal, y si subo y me caigo al agua... Ese fue mi tierra trágame. Pero preferí correr el risgo de caerme.

¿Su momento dejadme a mí?

Hoy. Se atascó la puerta del baño en la Consellería. Dije que, o venía el de mantenimiento o la abría de una patada. Llegó cuando cogía impulso con la pierna.

Test de cultura general: ¿Qué famoso actor español le chupó un pezón a Estela Reynolds? ¿Quién gritó aquello de Estefaníaaaaaa?

Ni idea.

Cuando mete la pata, ¿la saca rápido en plan “aquí no ha pasado nada”, la saca disimuladamente en plan “espera que te lo explico” o la entierra más en plan “sí, qué pasa”?

La saco, lo explico y, si tengo que pedir perdón, lo hago.

¿Lo mejor de Galicia?

Me gusta mucho su naturaleza. Me impresiona. Me gustan su gente y su gastronomía.

¿Su plan perfecto en verano?

Un asado con familiares y amigos y un buen Gin-Tonic.

¿Viajó alguna vez a Bruselas con algún pescado bajo el brazo?

No, pero conservas sí. De navajas, bonito, mejillones y berberechos, para que el director general de DG MARE y el comisario Sinkevicius supiesen de qué estábamos hablando y, por supuesto, qué es dar la lata.