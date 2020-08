A mal tiempo... buenas son las exposiciones, las compras, los juegos y las sesiones de cine

Buscar gangas en las rebajas después de habernos llenado el estómago... ¡Un planazo!



Santiago. Á. P.

¿Quién dijo que los centros comerciales no tenían actividad en verano? ¿Quién dijo que agosto era mes de playa y chiringuito? Yo no lo sé, pero lo que sí sé seguro es que esa persona no había estado nunca en Galicia. La tormenta tropical Kyle nos ha sorprendido a todos en una época en la que empezábamos a coger colorcito y a disfrutar de las maravillas de 1 mes sin lluvias.

Hemos tenido que cambiar las barbacoas y grandes comidas familiares en campings por los restaurantes y bares interiores. Hamburguesas, sándwiches, kebabs, pizzas, helados... Estas son solo algunas de las variedades de comida que podemos encontrarnos en las franquicias de un centro comercial.

Si bien es cierto que la fast food es la comida reina en este tipo de establecimientos, siempre podrás optar por una opción más saludable con ensaladas o carne y pescado a la plancha. Incluso hay múltiples opciones veganas o de comida para llevar para aquellos que todavía no se sientan demasiado preparados para comer y cenar fuera.

Además de Burguer King, McDonald’s o KFC también hay restaurantes un poco más fomales, como Cambalache, Foster’s Hollywood, Vips o La Internacional. ¡Será por opciones!

Lo único que no podemos olvidar para garantizar nuestra seguridad y la de todos es que las nuevas normas sanitarias obligan al uso de mascarilla también dentro de cualquier establecimiento, quitándola única y exclusivamente para comer. Y, tranquilos, los responsables de estos establecimientos tienen política de empresa de desinfección para garantizar un entorno libre de covid.

LA MEJOR ÉPOCA PARA IR DE COMPRAS... ¡REBAJAS! Y, después de comer... ¿Qué mejor plan para pasar la tarde que irse de compras? ¡Ni cuenta te darás del paso de las horas! Maquillaje, ropa, accesorios... Un centro comercial puede convertirse en un peligro para los bolsillos de muchos, pero, a estas alturas del año, también en un buen lugar en el que encontrar una ganga, sobre todo si tenemos en cuenta que ya hemos entrado en las terceras rebajas.

Zara, Oysho, Stradivarius, Bershka, Uterqüe, Lefties, Pull & Bear, Massimo Dutti y Zara Home (es decir, el grupo Inditex al completo), mantiene sus rebajas hasta el 31 de agosto, por lo que todavía dispones de una semana para obtener esos chollos que tienes en mente, muchos de ellos con descuentos de más del 50%.

Y, estos días de lluvia, les han venido de perlas para que las tiendas se llenen, eso sí, siempre con precaución, manteniendo las distancias de seguridad y desinfectando las prendas entre prueba y prueba con pistolas de ozono.

Springfield, Women’s Secret, H&M o Mango son otras de las firmas que finalizarán sus rebajas el 31 de agosto y que nos podemos encontrar fácilmente en cualquier área recreativa gallega, con descuentos de entre el 30 y el 70% en estas fechas.

Asimismo, no todo va a ser ropa, las áreas de videojuegos también se suman a las opciones de recreo. Ya no solo en lo que respecta a su compra, sino en lo que respecta a la posibilidad de probar la realidad virtual en uno de tus paseos por el centro. Asimismo, las salas de juego y las boleras son otros sitios para perder la noción del tiempo, sabiendo competir sanamente y siempre jugando con responsabilidad.



Comedias y cine familiar en todas las carteleras

Santiago. A.I.S./Á.P.

Una sesión de cine con o sin palomitas siempre es buen plan, pero con este tiempo todavía más. Tras un parón por el covid-19, las salas han vuelto a abrir sus puertas con una serie de protocolos para garantizar la seguridad de los espectadores, y una amplia oferta de títulos pertenecientes, principalmente, a la comedia y el cine familiar.

Sin duda, para toda la familia, el gran triunfo de la temporada es Padre no hay más que uno 2, una comedia de Santiago Segura que está arrasando en todos los cines de España, siendo la segunda parte de una película en la que las risas escandalosas en medio de la sala estaban garantizadas cada vez que uno de los actores protagonistas abría la boca.

En esta línea de comedia, dentro nuevamente de los títulos nacionales, también se puede optar por Superagente Makey, humor y acción combinados por la mano de Alfonso Sánchez, con la participación de Leo Harlem y Silvia Abril.

Para los más pequeños de la casa, los estrenos parecen multiplicarse en una época estival en la que mantenerlos entretenidos vale oro, al no haber colegio y disponer de todo el tiempo libre del mundo. ¡Scooby!, Trasto o Zapatos rojos y los siete trolls son algunas de las opciones animadas que harán las delicias de los más pequeños.

Finalmente, el terror que tanto nos gusta a los adultos y que tiene ese no sé qué que qué se yo que tanto nos atrae también tiene cabida entre los nuevos títulos. La caza, una especie de thriller de misterio similar a La purga, dirigida por Craig Zobel e Iars Winter, cuenta la historia de un grupo de personas elegidas por ricos para montar un circo en el que tienen que sobrevivir asesinando.