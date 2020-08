Cómo afrontar estas vacaciones para evitar bajo estado de ánimo

Las vacaciones de verano suelen ser sinónimo de descanso, viajes, amigos, familia y diversión. Sin embargo, tras la pandemia y dados los actuales rebrotes en determinados lugares de España a causa del coronavirus, este periodo del año está cambiando de significado para algunas personas, que empiezan a relacionarlo con episodios de estrés, ansiedad e incluso depresión.

La incertidumbre de no saber si se va a poder disfrutar de las vacaciones que habíamos imaginado o planeado durante el confinamiento, unido a las medidas extraordinarias de higiene, seguridad y distanciamiento social que hay que mantener para evitar nuevos contagios y el miedo a estos, y todos los cambios producidos en nuestro día a día, está provocando reacciones adversas al periodo estival. Sobre todo, después de que 4 de cada 10 españoles haya señalado el confinamiento como un reto emocional muy duro, según el estudio Bienestar Emocional y Covid-19, realizado por Sanitas.

Ante ello, María García, psicóloga de Blua de Sanitas, recomienda ante todo, fomentar y nutrir la resiliencia y aceptar con la mayor naturalidad posible los cambios o adversidades que puedan sobrevenir durante la época del verano, tanto si se viaja fuera como si se opta por quedarse en casa.

“Se trata de mantener una actitud vital realista y optimista a pesar de las circunstancias difíciles y ser capaz de superar las adversidades que se vayan presentando, que pueden ser desde la cancelación de un vuelo hasta la imposibilidad de desconectar al 100% del trabajo durante las vacaciones”, señala la experta.

“Es decir, ser conscientes de las implicaciones de la situación actual, con sus pros y sus contras, pero centrándose más en las partes positivas y útiles de ello. Aceptar que no podemos cambiar aquello que no depende de nosotros y que esto no significa que no podamos disfrutar”, explica María García.

También puede ocurrir que, tras los meses de confinamiento, la persona sienta apatía por el verano como consecuencia del aislamiento social vivido recientemente o incluso miedo a acudir a lugares públicos donde haya más personas.

Para lo primero, María García sugiere no obligarse a hacer cosas que no apetezcan sin que eso suponga, no obstante, aislarse social y familiarmente; y para lo segundo, informarse adecuadamente antes de acudir a cualquier lugar o espacio sobre las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles contagios, pero siempre a través de fuentes oficiales y sanitarias.

Los expertos recomiendan una serie de consejos para evitar frustraciones pese a las incertidumbres propias de un periodo como el actual, tales como descansar, desconectar, alimentarse adecuadamente y pensar en positivo, pero si, a pesar de seguir todas estas recomendaciones, este verano se hace cuesta arriba, la psicóloga de Sanitas aconseja acudir a un profesional o utilizar servicios de cuidados del bienestar emocional, con programas protocolizados y ayuda personalizada a través de teléfono o videoconsulta, insistiendo en que la resiliencia es clave para evitar episodios de depresión o ansiedad durante el verano y en que “hay que mantenerse activos y seguir ciertas rutinas”.