Cómo cuidar la piel tras la exposición al sol y alargar el bronceado

Con las vacaciones llega una mayor exposición al sol, pero cada persona es diferente y necesita unos cuidados determinados, aunque más de la mitad de los españoles (53%) reconoce no saber cómo cuidar la piel tras haber estado bronceándose, un 65% no saben cómo aplicarse la crema y 3 de cada 10 reconocen quemarse al menos una vez cada año. Así se desprende de una encuesta realizada por el equipo de www.nutritienda.com. “Cuando se les preguntó si sabían cómo cuidar la piel tras la exposición al sol o qué productos eran mejores para esta situación, un 42% admitió que no se aplicaban ningún producto después de tomar el sol”.

Según los expertos, “la piel tiene que ser cuidada en el momento de la exposición con protectores solares adecuados para cada tipo, pero tan importante como eso es devolver la calma y la hidratación después, se haya quemado uno o no”.

No todo el mundo sabe que los rayos ultravioletas siguen haciendo efecto en la piel horas después de la exposición, por lo que hay que tratarla tras el sol para lucir una epidermis radiante y bien hidratada.

¿Crema hidratante o aftersun? Sin lugar a dudas, ambos son imprescindibles para tener una piel radiante y bien hidratada. La crema hidratante es ideal para el día a día, penetra en las capas más profundas de la piel evitando la deshidratación, pero después de la exposición solar no es suficiente, y hay que usar un aftersun, ya que tiene ingredientes específicos para conseguir ir más allá de la hidratación: devuelve el frescor, la calma y repara las células dañadas por quemaduras solares. Las dos aportan hidratación y elasticidad, tienen un efecto reparador y previenen el envejecimiento cutáneo prematuro, pero el aftersun además de todo eso, tiene un efecto antiinflamatorio y calmante, ayuda a reparar las quemaduras solares, baja la temperatura cutánea y prolonga el bronceado.

Hay que tener en cuenta que cada piel es distinta y demanda un aftersun diferente. Los hay de muchos tipos, en spray, aceite, crema, gel... algunos tienen extractos vegetales con propiedades calmantes, y además de hidratar, alivian los síntomas de irritación y picor y ayudan a regenerar la piel. Es importante comprobar que el aftersun contenga alguno de estos extractos: aloe vera, caléndula, aceite de árbol de té, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras y manteca de Karité. “Hay que ser constantes con el cuidado de la piel y no recurrir solo al aftersun cuando nos quemamos, si no siempre que uno se exponga al sol. Además, los aceites ayudan a lucir una piel sana y bronceada”.”