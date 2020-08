Concierto en acústico de Sés en A Ínsua dos Poetas, el parque literario de O Carballiño

Santiago. Martina Izard

A Insua dos Poetas, el parque gestionado por la fundación del mismo nombre que preside el poeta Luis González Tosar en Esgueva (Madarnás, O Carballiño), junto al río Pedriña, será escenario el próximo sábado, día 15, de una actuación de la artista coruñesa Sés, que ofrecerá un concierto en acústico acompañada por el guitarrista Tito Calviño.

Esta actividad, organizada por A Insua dos Poetas, gracias al patrocinio de la Consellería de Cultura, dará comienzo a las 20.30 horas, y será con entrada libre hasta completar el aforo previsto.

Quienes se acerquen podrán disfrutar de la música en vivo de Sés y del propio espacio, que cuenta con una serie de esculturas dedicadas a poetas de la literatura gallega.

“Trátase dun evento que conta ademáis coa colaboración da Deputación Provincial de Ourense e do concello do Carballiño”, explican desde la Fundación, haciendo hincapié en que se celebrará “con todas as medidas de separación e seguridade ante o coronavirus, polo que é obrigatorio acudir con mascarilla e lavar as mans con xel hidroalcólico”, tal y como imponen las normas sanitarias.

Sobre la cantante María Xosé Silvar, conocida como Sés, inciden en que “é o fenómeno musical dos últimos anos da escea galega” y que su llegada “supuxo unha auténtica revolución”.

La cantante, licenciada en Filoloxía Galega y Antropoloxía Social, comenzó su formación en el baile y la música tradicional gallego, creando a mediados del 2000 el grupo Chámalle Xis, siendo uno de las bandas revelación de aquel año, tras ganar el concurso Acoruña Son, apadrinado por Santiago Auserón, y dar conciertos por toda la geografía gallega.

Además de participar en numerosas colaboraciones como conocidos nombres de la escena musical como Xabier Díaz, Guillerme Fernández, Zënzar o Xosé Bocixa, Sés grabó su primer trabajo discográfico con tres canciones, preludio de lo que sería en 2011 su primer álbum de estudio, Admirando a condición. Actualmente, con siete discos en el mercado y miles de copias vendidas, su carrera es una de las más solidas.

El secreto de su éxito no es otro que presentar temas originales cantados en gallego por una vocalista-compositora que canaliza toda la energía del escenario, siendo la autora de todas las canciones, letra y música, y poseedora de un torrente de voz “imposible, espontáneo e cheo de eclecticismo”, tal y como destaca la crítica especializada.

Sin duda, una cita a tener en cuenta en el calendario de ocio de este fin de semana.