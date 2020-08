Corrubedo atrae a la élite de la arquitectura gallega

Ribeira. Suso Souto

Maestros unos, discípulos otros. Los más veteranos atesoran algunos de los galardones más codiciados en su gremio. Los más jóvenes, también con importantes reconocimientos, se abren paso siguiendo sus estelas profesionales. Cada uno en su nivel, todos han dejado importantes huellas en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo.

Pertenecen a distintas generaciones y tienen distintas sensibilidades. Pero a los cuatro les une algo en común: la localidad ribeirense de Corrubedo, donde todos veranean y algunos tienen su segunda residencia. El Correo Gallego reunió allí en una foto para la Historia, en la punta del murallón, a Iago Seara Morales, Enrique Rodríguez García, Juan Antonio Caridad Graña y Víctor Manuel López Puga.

Iago Seara nació en Ourense. Licenciado en 1977 por la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue profesor de la Escola de Arquitectura de A Coruña, director xeral de Patrimonio y miembro del plenario del Consello da Cultura Galega (es miembro de la sección de Bens Culturais).

Entre sus obras destaca la casa corrubedana de Caetano Díaz, en la rúa do Porto, y entre sus restauraciones más importantes, la de las cubiertas del Pórtico de la Gloria, la de la biblioteca del Parlamento de Galicia, la de la sede del Valedor do Pobo, la de la gran sala de armas y la plaza de Armas del Arsenal de Ferrol, o la restauración de la autenticidad y la identidad de la Casa do Capelán en el monasterio de Ferreira de Pantón, con J. Orozco. Codirigió además el proyecto de restauración del Pórtico de la Gloria.

En sus vitrinas guarda el Premio Amigos dos Castelos (de la asociación más antigua del patrimonio cultural español), el premio COAG de Obra Nova, el de la Asociación Española de Diseño, el Forestalia y la Medalla Honorífica del Premio Manuel Gómez Román. Para la exposición con la que nació la Bienal de Arquitectura de España, Dez anos de arquitectura galega, en 1990, fue seleccionado su diseño de la casa de Adolfo Domínguez (Premio COAG). También fue elegida para esa bienal su propia casa de A Ladeira.

ENAMORADOS DE LA ZONA. Su romance con Corrubedo se inició en 1988, cuando acudió a Ribeira en comisión de servicios para inspeccionar el dolmen de Axeitos. Se acercó hasta la playa de A Ladeira y se marchó enamorado de la zona, donde construiría una casa en 1992.

Víctor Manuel López Puga nació en Santiago. Licenciado por la Universidade da Coruña en 2000, entre sus obras destacan la sede del 112 Galicia y la reforma de la fachada del Pazo de San Caetano y su iluminación. Su primer contacto con Corrubedo fue con motivo de su trabajo de fin de carrera, para el que diseñó una hipotética sede para el Centro de Interpretación do Ecosistema Litoral de Galicia.

En su caso fue un detalle fortuito el que le acabaría atrayendo: su cuñada buscaba un piso en zona de playa y él se lo buscó, pero acabó comprando allí una vivienda en la que veranea desde hace trece años con su familia. Enrique Rodríguez fue su profesor de Construcción.

Juan Antonio Caridad nació en A Coruña y reside en Santiago. Titulado por la Escola de Arquitectura de A Coruña en 1996 y doctor por la Universidade da Coruña, participó en el Plan de Desenvolvemento Comarcal de Galicia y en el proyecto de Aldeas Abandoadas de Galicia. Regenta con su socio Isidro López el estudio Oficina de Arquitectura, Urbanismo e Planificación que llevó a cabo ocho planes urbanísticos. Entre sus obras destacan la rehabilitación de la bodega tradicional del Pazo de Toubes, el plan especial de protección del núcleo histórico de O Castro en O Barco de Valdeorras o la rehabilitación de la torre medieval de O Barco. Es miembro del Grupo de Investigación da Historia da Arquitectura.

Entre sus galardones figuran el primer premio del concurso de la guardería de Pereiro de Aguiar, el primer premio del concurso para el CEIP Agro do Muíño de Ames, la mención como ejemplo de buenas prácticas del Ministerio de Fomento por la rehabilitación de la Torre do Castro y un accésit en el concurso de ideas para el borde litoral de A Coruña en colaboración con José Ramón Alonso Pereira.

CONOCIÓ Corrubedo a finales de los 80 por su amistad con Pablo Gallego (también arquitecto, al igual que su padre, Manuel Gallego Jorreto). Atrapado por su paisaje y por su “paisanaje”, compró allí un apartamento en 2004, donde pasa sus vacaciones con su esposa y sus cuatro hijos.

Enrique Rodríguez nació en A Coruña. Licenciado en 1990 por la Escola de Arquitectura da Coruña, lleva 27 años como profesor de Taller de Fin de Máster en la Facultad de Arquitectura de A Coruña. Entre 1988 y 1994, salvo un paréntesis para su trabajo de fin de carrera, trabajó con Gallego Jorreto. Entre sus obras más conocidas destacan los centros de salud de Matogrande (premio COAG) y Cotobade (premio Enor y finalista en la Bienal de Arquitectura) o una casa en Arteixo (segundo premio COAG).

Su primer contacto con Corrubedo fue siendo niño, cuando viajaba por toda Galicia en un Seat 850 con su padre, trabajador de Fenosa. Más tarde volvería con su novia, María Souto, con quien se casaría. Durante doce años veranearon en la casa de Jesús de Hermo, que acabaría comprando el arquitecto británico David Chipperfield, quien veranea en la zona desde hace tres décadas. Enrique y su mujer llevan 35 años pasando sus vacaciones en la localidad, que definen como “un deses lugares naturais, intensos e orixinais”, donde sopesan construirse una casa.

No asistieron a esta cita, como inicialmente era su intención, otros ilustres del gremio que pasan allí sus vacaciones: Manuel Gallego Jorreto y David Chipperfield (por cierto, ambos en posesión del título Gallego del Año del Grupo Correo Gallego, que también tiene Seara).