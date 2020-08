“Creamos una ilusión en el oyente para que no sea el mismo tras escuchar nuestro disco ”

Los discos todavía pueden contarnos historias, a través de la música podemos introducirnos en mundos que no conocíamos, al igual que si leemos un libro o vemos una película. El grupo Marlango nos lo demuestra a través de su pop con influencias del jazz del siglo pasado, y llega a A Casa do Lagoeiro (A Estrada) este domingo para mostrarnos por qué este dúo surgido de la nada se ha convertido en todo.

- ¿Cómo surge vuestra asociación, cómo os conocisteis?

Compartimos afinidades, y como empiezan la mayoría de los grupos, nos conocimos quedando por el simple placer de tocar versiones de canciones que te gustan. Y ahí poco a poco te vas dando cuenta de que compartes un universo estético y, de una manera natural, aparecen canciones propias y las grabas en una grabadora, y después tienes la ilusión de pasarlas a limpio.

- ¿Y cuándo comenzasteis vuestra carrera musical profesional?

Cuando se nos presentó la oportunidad, las pasamos a limpio y todo fue muy inesperado, pero acabamos haciendo 90 conciertos en el primer año... Desde entonces han pasado 16 años y no hemos parado de hacer lo que hacíamos ahí al principio: buscar algo que no acabas de encontrar y que se traduce en una canción que te lleva a otra y después a otra y a otra... Y eso produce conciertos y giras y discos y promociones, pero en el fondo sigue siendo todo lo que pasaba al principio.

- ¿Alguna vez esperábais llegar tan alto cuando empezasteis?

No, no... Pero la clave debe ser hacer lo que necesitas en cada momento de la manera en la que lo necesitas con amigos, que además son músicos fenomenales. En nuestro caso hemos tenido mucha suerte porque siempre hemos estado arropados por amigos con mucho talento y eso, no trabajas en función de las expectativas, sino que la música te va llevando por opciones que tú no puedes ni imaginar cuando estás haciendo una canción. Eso sucede después y no hay nada que puedes hacer para que suceda o no. Todo ha sido una sorpresa muy agradable desde hace 16 años.

- ¿Cómo surge vuestro último disco: Technicolor?

Es un disco que pretendía un poco volver a los orígenes, parecerse bastante al primero en el sentido de que está todo muy centrado alrededor del piano y tiene muy pocos elementos: la cuerda, el viento, los metales, la batería... No hay guitarras ni bajos, es un disco conceptual. Un disco producido por un guitarrista sin guitarra, algo que define muy bien lo que es el disco: canciones que pretenden ser la banda sonora de algo, tiene esa particularidad.

- ¿Cómo definirías vuestro estilo musical más allá de lo evidente?

Yo creo que hacemos canciones normales, clásicas en el sentido de lo que tiene que ver con la estructura, es una música normal. Ahora mismo es una palabra adecuada, porque no intentamos nada, sale de una manera natural, sale de aquí, se parece bastante a muchas cosas que nos gustan, o eso nos gusta pensar, aunque luego inevitablemente siempre haya una distancia. Música clásica en el sentido de que es música popular de los años 60, 70, 80, 90... Tiene un poco de muchas cosas.

- ¿Para interpretar hay que sentir?

Sí, no lo puedo concebir de otra manera que no sea así. Hay gente que sí tiene esa capacidad o esa versatilidad, pero en mi caso yo no sé defender nada que no sea sentido.

- ¿Qué canción recomendarías a alguien que quiera empezar a escucharos?

No lo sé, yo les invitaría a que escucharan los discos, el primero, el último, el que quieran, pero en orden. Porque sí nos tomamos un tiempo en ordenar las canciones para que el disco proponga un recorrido: parte de un lugar y termina en otro. De manera que, tras los 45 o 50 minutos que dura el disco, te suceda algo y tú no seas la misma persona cuando terminas de escucharlo y tengas un poco más de ilusión por lo que sea que te hace ilusión. Que el disco te dé un poco de vida extra.

- ¿Cuál ha sido vuestra colaboración más especial hasta la fecha?

Lo que te decía antes de presumir de nuestros amigos... Hemos estado siempre muy muy bien rodeados de gente a la que admiramos mucho. Toda la gente con la que hemos compartido estudio y escenario, primero, se ha dado porque había una relación, una amistad y una admiración, y después ha venido lo musical. No puedo elegir a un amigo por encima de otro porque estaría feo. Pero sí quiero destacar que hemos colaborado con Rufus y Los Amaya, dos mundos que o pueden estar más alejados entre sí, y lo único que tienen en común es que han hecho una canción con nosotros, lo que es algo de lo que presumimos muchas veces.

- ¿Qué tal os suele acoger el público gallego cuando venís?

Con Galicia tenemos una relación diferente y especial a la que tenemos con otros lugares, es un lugar que sentimos mucho más cercano y que elegimos para pasar tiempo ahí cuando podemos. Tenemos muchos amigos ahí y llevamos por lo menos 6 años veraneando en O Grove. Es como estar en casa. Y eso es algo que no pasa con todos los sitios.