El baile de A Coca o cuando se pinchó el globo de Betanzos

Santiago. A. Iglesias

“Os galegos temos que coñecer a nosa cultura, pero tamén exportala”, afirma Xurxo Lobato, convencido de que este libro ayudará a difundir nuestras fiestas, algunas tan curiosas para él como la de A Coca en Redondela, acompañada por una leyenda inmortalizada en las danzas das Espadas e as Penlas, que tanto le llamó la atención cuando la vio por primera vez, convirtiéndose en una de las que más le gustan. “Aínda que a miña preferida”, confiesa, “sexa o domingo dás mozas do San Froilán, en Lugo, polo participativa que é, con todo o mundo na rúa. Sempre mo paso moi ben”.

En cuanto a anécdotas, multitud de ellas, como la del Globo de Betanzos. “Fora varias veces, pero cando fuí para facerlle unha foto pensando especificamente para o libro, foi o ano que picou e non puido voar. Iso pasa unha vez cada cen anos!! Tiven que volver ao seguinte”, relata Lobato, que reconoce llevar “un pouco mal” la ausencia de fiestas este verano.

“A min encántame que haxa ambiente festivo. Deume moita pena que o 24 de xullo, que é unha noite que me encanta en Compostela, non fose así, porque me gusta ver aos peregrinos, os turistas, aos veciños das aldeas... é unha noite de moita cor”, dice Xurxo Lobato, que editó el libro unos días antes del confinamiento, y que se lamenta de que “a fin de semana de Santa María e San Roque, vai ser terrible, imos vivir un momento único moi diferente e moi singular”. Como consuelo, al menos la gente podrá disfrutar de nuestras fiestas a través de este libro, porque como bien dice el autor “serán as que haxa este verán”.