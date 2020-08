“Este deporte foi e será sempre parte da miña vida”

Ana Varela é unha palista dubresa que con só catorce anos entrou no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para adestrar baixo as ordes de Suso Morlán, o home que guiou a David Cal. Co paso dos anos foi alcanzando bos resultados tanto a nivel nacional como europeo en xpiragüismo. No 2017 quedou embarazada pero isto non fixo que relegara da súa pasión. Ana ten claro que seguirá competindo, póñase o que se lle poña por diante.

- Recordas a primeira vez que competiches?

Creo que foi unha competición na que non queriamos saír á auga ningunha das rapazas novas porque tiñamos moitos nervios ao non estar acostumadas a vivir unha competición. Recordo que o presidente do Tambre –escola na que comecei a formarme– nos dixo que ou competiamos ou non poderiamos volver a adestrar con eles. Estaba moi nerviosa... creo recordar que foi en Miño aínda que non estou segura.

- O ano pasado xunto co teu marido fostes os vencedores do primeiro Campionato de España mixto en k2? Que significa para ti poder compartir isto con el?

É o noso mundo. Tanto el coma eu levamos moitos anos practicando piragüismo. Sempre estivemos moi vinculados a este deporte. Que poidamos palear os dous xuntos é moi bonito. Ademais recoñezo que nos compenetramos moi ben, e isto é un plus. Este ano queriamos volver a presentarnos pero co covid anuláronse as competicións.

- Cales foron os últimos campionatos máis relevantes nos que participaches?

Houbo varios campionatos que me fixeron moita ilusión, pero en primeiro lugar están os 1° xogos europeos que se celebraron en Bakú, que foron como unhas olimpiadas pero a nivel europeo. A nivel de mundial destacaría os dos anos 2014 e 2015. Foron especiais porque foron os últimos. No 2016, ano olímpico, fun aos campionatos europeos. Tamén comentar que son campiona do mundo no 2017 e no 2018 pero xa na categoría veterana.

- Era un reto para ti ir aos Xogos Olímpicos de Río?

Moitas veces quedeime ás portas de competicións, de feito en 2004 fun suplente por Atenas. Nas antigas olimpiadas si que se levaban suplentes por se pasaba algo, pero despois xa non porque habías ameazas de bomba, entre outras cousas. Así comezou a haber máis restriccións. Podías ser suplente pero tiñas que estar en casa esperando polo que non o vivías como tal. Non ir a Río, no 2015, foi a rabia máis grande porque sabía que a miña vida deportiva se me estaba rematando xa que quería ter fillos e centrarme noutras cousas. Sabía que posiblemente sería a última oportunidade e fomos as primeiras europeas en quedarnos fóra por tres décimas.

- Se falamos de premios. Que significan para ti?

É un recoñecemento ao teu esforzo. Fágoo porque me gusta pero hai días que non me apetece levantarme cedo para ir adestrar se chove a mares ou fai un frío que pela. Isto é un traballo para nós. É un esforzo e unha disciplina constante. Sabes a onde queres chegar e para iso tes que adestrar moito. Para mellorar un pouquiño necesitas moitas horas ao ano de adestramento, sobre todo cando tes un bo nivel. É un traballo de 24 horas porque non é só adestrar, tes que coidar a túa alimentación, o teu descanso.. Ademais, a túa vida social non é tan activa como a do resto da xente. Entón o premio é un recoñecemento, que finalmente falo porque che gxxusta a ti e sentirte ben non por uns resultados.

- Que se sinte ao introducir o kayak na auga?

Son moitas sensacións. Internacionalmente teño subidóns, síntome forte e estou moi segura de min. Sabes que tes que dar o 100% e simplemente saes a facelo o mellor posible e a disfrutalo. A nivel España é outra cousa, porque é como se te estivesen avaliando constantemente. Están esperando ao fallo. Despois de tantos anos xa o levas doutra forma pero antes cando era máis nova nas regatas españolas no momento en que fallabas xa quedabas fóra e pasábao peor. Internacionalmente sei que está todo traballado e que só teño que saír a demostrar o que fixen. En definitiva sinto nervios, medo e adrenalina pura.

- O sábado 15 participaches no descenso do Miño e foches vencedora xunto coa túa compañeira Tania. Ías con boas expectativas?

Este ano co confinamento e sin gardería para o neno era moi complicado poder adestrar polo que non me preparei o que me gustaría e non estaba no meu mellor momento. En principio non tiña pensado participar en ningunha competición xa que competir a un nivel que sabes que non é o teu non gusta. Pero o meu home apetecíalle participar no Campionato Galego K2 mixto e animoume a ir, e moi ben a verdade. Con respecto ao descenso do Miño tampouco ía a saír, pero un día a miña compañeira Tania Fernández comentoume que non tiña compañeira de K2 e dixen: pois mellor compañeira non vou ter e hai que aproveitalo.

Como te sintes a día de hoxe? Esperas seguir competindo?

Sempre vou a competir, este deporte non sei que ten pero non o vou deixar. Foi e será sempre parte da miña vida. Con decirche que o neno que xa ten a súa propia piragüa (risas). Pero si son consciente de que agora a adicación e esforzo vai ser menor porque a vida vai pasando e xa hai centrarse noutras cousas e cambiar de obxectivos.