Homenaje a Nonito Pereira y el Noroeste

Santiago. Uxío Santamaría

A Coruña acoge desde ayer Historia gráfica do Noroeste, un proyecto expositivo que recrea imágenes del ya consolidado Festival Noroeste Estrella Galicia en nueve estructuras independientes repartidas por la ciudad herculina. En la muestra se presentan más de medio centenar de fotografías correspondientes a 22 ediciones de esta cita veraniega. La playa de Riazor, la plaza de Lugo, la avenida de la Marina, el Campo da Leña o la fuente de los surferos, son, entre otros, los espacios que acogerán esas imágenes a gran tamaño que rememoran instantes inolvidables de un festival que forma parte de la historia viva de la urbe.

Se pretende, por una parte, poner al alcance del público el ámbito de trabajo de Nonito Pereira, el crítico que bautizó el certamen y quien le dio el espíritu que aún hoy mantiene; y por otro, se busca también recuperar emociones.

El Festival Noroeste Estrella Galicia se replanteó en esta 34 edición como una vuelta a sus raíces más vinculadas a la música local y gallega, pero por la cita han pasado también grandes nombres internacionales. Ambos conviven en esta exposición en la que tendrán sitio desde la mítica banda coruñesa Cacahüé hasta Patti Smith.

Nonito Pereira Rey, hijo de Nonito Pereira Revuelta, junto a Rubén Ventureira, comisario de esta exposición, destacó que “o que queremos facer vén sendo algo máis que unha exposición, porque certo é que podemos ollar todas as diferentes etapas do festival, pero tamén é certo que ten un significado maior. É un aplauso para os artistas e os técnicos que nestes tempos complicados necesitan o noso apoio, pero tamén é un exercicio de memoria colectiva da cidadanía coruñesa”. Por su parte, David Carballal, el diseñador gráfico, señaló que “o mérito gráfico son as fotografías que recompilaron Nonito e Rubén, e o meu traballo foi adaptarme á imaxe gráfica do Noroeste”.

En este contexto, Juan Ignacio Borrego, concejal de Fiestas e Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, apuntó que “lembranzas do Noroeste temos todos, e poder disfrutar agora con esa perspectiva da historia do Noroeste pode servirnos como punto de partida para seguir avanzando, como neste caso, adaptamos o festival case o que eran os seus comezos”.

Esos nueve objetos originales recrean fielmente desde aquella primera edición hasta la actual, la nómina de artistas tan amplia como ecléctica que pasaron por la ciudad: desde The Cure hasta Rosalía; desde Destellos de Pasión, a Patti Smith. Sus dimensiones cambiaron: desde un único recinto y una única jornada hasta los seis días de festival y los trece escenarios diferentes de la edición del 2019. Y también mudó su nombre: desde 2016 es Festival Noroeste Estrella Galicia.

Asociación Musical Nonito Pereira promueve esta propuesta expositiva de carácter gráfico que patrocina Estrella Galicia y organiza el Ayuntamiento de A Coruña en el marco de las Fiestas de María Pita.