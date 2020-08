“Llegué a España con 10 años; mis padres hablaban mucho de ella; enseguida la reconocí”

-¿Qué tiene Corrubedo que le atrapa cada verano?

Además del arenal de A Ladeira, es un lugar que sintetiza lo que más me gusta. Su horizonte, la luz maxima, la libertad, la naturaleza en su estado más puro...

-¿En qué proyecto está trabajando?

En varios. Tengo algunos encargos de esculturas para México y para Inglaterra. Para mí es importante trabajar aquí. Estaré hasta principios de septiembre... o quizá algo más. Me quedaré todo el tiempo que pueda. Está conmigo una amiga de Madrid. Mi hijo estuvo unos días. A mediados de agosto vendrán mis nietas, Manuela y Tanis.

-¿Dos manías?

Los trapos de la cocina deben estar siempre limpios; la cocina y el baño, siempre limpios y ordenados.

-¿Tres rutinas?

Primero tomo la primera parte del desayuno, con yogur y fruta; luego hago yoga; y luego doy un paseo de media hora recorriendo casi toda la playa, para tomar después la segunda parte del desayuno, con café, pan, mantequilla, miel y zumo.

-¿Qué cree que le inspiraría la playa de A Ladeira a su tío Federico?

Esa belleza natural que tiene su punto espiritual. Posiblemente le inspiraría para componer un hermoso poema.

-¿Cuál es su obra literaria preferida de Federico García Lorca?

Traduje al inglés tres de sus obras: El diván del Tamarit, Sonetos del amor oscuro y El romancero gitano. Al traducirlas, entras tanto en las obras que siempre son las que más te gustan. Pero me quedo con Poeta en Nueva York.

-¿Guarda algún recuerdo de él?

Mi padre guardó durante toda su vida tres dibujos de Federico y nos dejó en herencia uno a cada una de sus hijas. El mío es un animal rojo flotando sobre un tejado. Lo guardo enmarcado en mi casa de Madrid como un tesoro.

-Un plan para la noche: ¿teatro, cine, restaurante o concierto?

Me encanta ir al teatro, pero sólo si es una buena obra. No soy muy cinéfila. Me gusta mucho ir a los restaurantes y, aunque no soy muy exigente, lo valoro todo: la comida, el ambiente, la decoración...

-¿Cómo le gusta el café?

Con leche para el desayuno, y solo para después de cenar.

-¿En qué se considera una mujer experta o una manitas?

En nada. Yo trabajo con barro, pero no por eso soy una experta. Son procesos en los que siempre uno está aprendiendo.

-¿Es supersticiosa? ¿Cómo?

Tengo un toque supersticioso, quizá por ser de familia andaluza. No lo soy en exceso. Pero me pone de los nervios un sombrero de hombre sobre una cama. O dar la sal en la mano. Pero no creo que un animal pueda dar mala suerte.

-¿Qué fue lo último que compró en un mercadillo?

El verano pasado, en el de Ribeira. Unas zapatillas chinas bordadas, de colorines.

-¿Un recuerdo de la infancia?

La primera vez que llegué a España. Bajé del avión y encontré un paisaje distinto al de EEUU, pero que enseguida reconocí como mío. Había escuchado tanto a mis padres hablar de España que no me resultó ajena. Tenía diez años.

-¿Qué objeto preside su casa?

En la de Madrid, el dibujo de mi tío Federico. En esta de Galicia, una colección de siete pinturas de la playa de A Ladeira que hizo mi marido a principios de los noventa.

-¿Un personaje histórico?

Ulises. Leí La Odisea aquí el verano pasado. Es algo extraordinario. La recomiendo.

-¿Su primer libro de la infancia?

El libro con el que aprendí a leer en el colegio. Tenía los dibujos de un niño, una niña y un perro, que se llamaba Spot. Para mí fue tan fácil aprender a leer que no recuerdo el hecho en sí del aprendizaje.

-¿Es usted de zambullirse, tomar el sol, pasear o echar la siesta?

Todo. Hago eso todos los días. Es la receta perfecta de la felicidad.