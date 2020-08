Los vecinos de Sabucedo se vuelcan con sus ‘bestas’

Santiago. Ana Iglesias

Cada año, al llegar julio, la pequeña parroquia de Sabucedo, en A Estrada, se convierte en un hervidero de gente procedente de distintos sitios para ver la llamada Rapa das Bestas, una celebración que consiste en recoger los caballos del monte, meterlos en el curro, raparlos y marcarlos con microchips. Para ello, hay cuatro días de festejo, y el momento en que los aloitadores usan su destreza y su cuerpo para sujetar a la besta o al garañón para proceder a su rapa es seguido cada verano por cientos de personas.

También la subida y bajada al monte, y la emotiva misa donde se pide a San Lorenzo, patrón de Sabucedo, que no ocurra ningún accidente ni ninguna desgracia durante la fiesta, una de las cuatro de Galicia designada de Interés Turístico Internacional.

Pero al igual que la mayoría de fiestas populares, este año el reconocido curro ha brillado por su ausencia, después de que se decidiera su cancelación por seguridad sanitaria. Fue entonces cuando la junta directiva de la Asociación A Rapa das Bestas de Sabucedo, que preside Paulo Vicente, pidió la participación de los vecinos en los trabajos de cuidado de los caballos en el monte, especialmente los fines de semana, conscientes, sin embargo, de que ciertas tareas son inviables y solo pueden acometerse en los curros.

“Este ano está sendo un pouco especial e imos despregar máis traballo para exercer un maior control sobre as mandas, que non se poden beneficiar da necesaria desparasitación e outras labores que facemos nos curros, pero cremos que un ano poden aguantalo, e que agora a prioridade é a saúde de todos”, señaló Vicente, cuyo objetivo es suplir las tareas que habitualmente se hacen durante la célebre fiesta de julio.

Así, cada fin de semana un grupo de voluntarios de la zona y veterinarios se reúnen para subir al monte y recorrer las zonas para reunir a los animales y desparasitarlos..

La primera jornada, de 14 horas consecutivas de trabajo, logró reunir a un centenar de participantes, “principalmente veciños de Sabucedo e estreitos colaboradores de aldeas próximas, que estiveron a percorrer as zonas de Insuela, Corvos, Fontefría e Chao das Queimas, conseguindo reunir a 80 bestas das mandas que habitan nestes espazos”. Un trabajo que incluyó “a captura de garañóns como Ciclón e Borrallas, que foron trasladadas ata o peche do Peón, onde se procedeu ao marcado con microchip dunha ducia de poldras , á desparasitación interna de toda a cabana, algunhas rapas de crinas nas bestas que máis o precisaban e ao control e cambio de cabalos co obxectivo de favorecer un mellor desenvolvemento das mandas”, explicó Paulo Vicente,

Según el presidente, “este tipo de traballos por xornadas é moito máis latoso e lento que se o fixeramos de xeito unificado na Rapa, pero decidimos non celebrala por responsabilidade, e agora temos que sacrificarnos bastante, moitas veces incluso a nivel persoal ou laboral, pero o facemos con gusto para darlle o maior coidado e benestar ás nosas bestas, sabendo que hai unha circunstancia sanitaria grave e agardando a que pase canto antes”.

Tras el éxito de la primera jornada, este fin de semana se celebró la segunda, que duró 12 horas consecutivas de trabajo, reuniendo de nuevo desde las 07.30 horas de la mañana a un centenar de personas para recorrer en esta ocasión las zonas de As Lamas, A Conla y el Cávado, logrando “reunir a 70 bestas das mandas que habitan nestes espazos”.

“Tras esta labor, que incluíu a captura de garañóns como Jano, Solitario e Tempranillo, as yeguas foron trasladadas ata o antigo peche das Lamas”, señalan desde la asociación, donde al igual que la pasada semana se procedió al marcado con microchip, la desparasitación y algunas rapas de crines. También al control e cambio de cabalos quincenos co obxectivo de favorecer un mellor desenvolvemento das manadas.

“A xornada foi algo menos extensa ca do domingo anterior pero repetíuse o formato de comida campestre, que cumpríu escrupulosamente cos protocolos sanitarios, para tentar aproveitar o día e todas as horas de sol a pesares da intermitente néboa e a poalla”, señalaron.

La intención de la Asociación A Rapa das Bestas y de los vecinos de Sabucedo es continuar con estas mismas tareas durante las próximas semanas en otros montes del entorno, teniendo en cuenta la disponibilidad de la gente, ya que la participación es voluntaria, y “ extender estas medidas de benestar e coidado ás mandas que aínda non se beneficiaron destas accións, xa que polo momento tratouse a unhas 150 eguas da cabana do Santo”.

Paulo Vicente aprovechó para agradecer la amplia participación de los vecinos, “o que demostra a súa responsabilidade e implicación co coidado da nosa eguada”.