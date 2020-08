“Mi truco favorito es convertir las cartas en pirañas, pero solo se puede hacer una vez”

Artista polifacético donde los haya: humorista, ilusionista, mago, escritor y director de cine... Luis Piedrahita es el gallego más reconocido en la actualidad por jóvenes y mayores. Colaborar y guionista de ‘El hormiguero 3.0’, quién no lo conoce por sus trucos y locuras en este programa de TV, lo conoce por sus tronchantes monólogos en ‘El Club de la Comedia’. Ahora, llega a Galicia este fin de semana para hacernos sonreír y aliviar la tensión que nos está suponiendo atravesar esta pandemia. Su primera cita, este viernes 21 de agosto en A Casa do Lagoeiro, en A Estrada (Pontevedra).

- ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que servías para ser humorista?

Aún no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que el resto de las cosas las hago peor.

- El tuyo no es un humor fácil, es muy creativo y le da vueltas a las ideas, sin dejar de tratarse de humor blanco. ¿En qué te inspiras para crear tus monólogos?

Me inspiran esas diminutas parcelas de realidad en las que diga algo acerca de cómo somos las personas. En ocasiones, hablando de cómo hacemos las maletas, de cómo aparcamos un coche o de cómo nos llevamos los botes de champú de los hoteles... Estamos contando mucho de las miserias de nosotros mismos. Son pequeñas radiografías del alma humana.

- ¿Crees que, sobre todo ahora que estamos atravesando tiempos difíciles, el humor nos puede salvar y servir de salvoconducto?

Está claro. El humor no va a encontrar la vacuna contra el virus, pero hará la espera más llevadera. Para eso sirve. No es mucho, pero no es poco. El humor no soluciona los problemas, pero hace la vida soportable. Imagínate cómo sería tener que enfrentar esta crisis, o cualquier otra, sin el alivio de la distancia y el bálsamo de la risa que nos da siempre el humor.

- En tus monólogos eres tú hablando ante el público, sin ningún otro argumento que tu palabra y tu imaginación para hacerles reír. ¿Cuán complicado es esto?

Hay gente a la que le parece difícil lo que yo hago. En ocasiones, han venido oftalmólogos, saltadores de trampolín y hasta panaderos a decirme que lo que yo hago les parece muy difícil. No sé. Para mí es mucho más difícil hacer pan, operar una córnea o hacer saltos con doble tirabuzón cargado.

- ¿Dirías que es un arte?

Eso es otra conversación. Habría que definir qué es arte. Eso sí que es difícil. Quizá más que operar una córnea en el aire, girando sobre nuestro propio eje, al tiempo que amasamos el pan. Hacer todo eso a la vez, antes de llegar al agua, es más fácil que definir qué es arte.

- En todos tus títulos juegas con las palabras. (Las amígdalas de mis amígadalas son mis amígdalas, El castellano es un idioma loable... lo hable quien lo hable) ¿De dónde partió esta idea de jugar con el idioma?

El idioma es la herramienta que tenemos para pensar. No hay otra. Cuanto más atinada sea esa herramienta más afilado será nuestro pensamiento. Las estructuras del idioma determinan las posibilidades creativas que uno pueda tener y el uso de un vocabulario acertado es lo que permite ideas nítidas. Si solamente conoces treinta palabras tus pensamiento se verán pixelados. Por eso me interesa tanto el idioma y por eso me gusta jugar con él.

- También eres mago, tan bueno que has recibido el Premio Performing Fellowship en 2017... ¿Cómo se despierta tu interés por el mundo del ilusionismo?

Mi afición por la magia nace en A Coruña y se desarrolla gracias a dos grandísimos amigos y magos coruñeses como son Román García y Kiko Pastur. Con ellos compartí la infancia, que sin duda es la etapa más creativa de la vida de las personas, y compartí con ellos una afición que todavía conservamos los tres. Gracias al talento de estos dos monstruos yo aprendí mucho y muy rápido.

- ¿Cuál es tu truco favorito, ese que siempre te gusta hacer?

Me gusta mucho el truco de las cartas que se convierten en pirañas y se comen las manos del mago hasta el codo. Pero solo se puede hacer una vez en la vida. Me estoy reservando.

- ¿Qué significa para ti ‘El Homiguero 3.0’?

Conocí a Pablo Motos en el año 1999 y, desde entonces, no hemos dejado de trabajar juntos. Hicimos un programa de monólogos que se llamaba ‘El Club de la Comedia’, después hicimos uno de radio que se llamó ‘No somos nadie’. Después, ese mismo equipo, hicimos ‘El Hormiguero’, ese programa que siempre quisimos hacer. Es el único en el que todos los recursos están al servicio de la creatividad. Si la locura es suficientemente divertida, no se escatima. No se me ocurre un sitio mejor para mi magia y mis monólogos.

- ¿Cuál fue la visita que más ilusión te hizo recibir en el programa?

Fue divertido hacerle magia a Tom Cruise, a Will Smith, a Adam Sandler... pero me hace mucho ilusión cuando vienen a colaborar conmigo amigos y magos como Derek Delgaudio o Dani Daortiz.

- ¿Entre la pequeña y la gran pantalla, con cuál te quedas?

Sirven para cosas distintas. Es como si me preguntan: ¿qué prefieres, una bicicleta eléctrica o un plato de lentejas con chorizo? Ambas son opciones estupendas y sirven para cosas bien diferentes. La buena noticia es que no son excluyentes. Cuando haya que hacer una película haremos una película y cuando haya que hacer un programa, haremos un programa.

- Tendrás este mes de agosto tres fechas por Galicia, el 22 de agosto en A Estrada, el 23 en Noia y el 24 en Caldas de Reis. ¿Cómo suele recibirte el público gallego?

Es el público ante el que me siento más cómodo. Piensa que la mayoría de mis ideas germinaron durante mi infancia, cuando cuento mis historias, el lugar que imagino siempre es Galciia. Creo que por eso me siento tan cómodo.