Mural a medida para el Museo do Mar de Noia

Noia. Suso Souto

Con arte. No podía echar a andar de otra forma el nuevo Museo do Mar de Noia, que ayer abrió sus puertas al público (aunque la inauguración oficial será más adelante) en un acto presidido por el alcalde, Santiago Freire, y al que asistieron también la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, y la gerente del GALP Costa Sostible, Manuela Oviedo.

El complejo (de bajo y tres plantas, ubicado en la calle del Malecón de Cadarso) se construyó en los últimos dos años, costó 600.000 euros y se irá dotando de contenido a lo largo de los próximos meses. Para ello, según anunció el regidor, se creará un comité de expertos.

Las nuevas instalaciones abrieron sus puertas con una doble cita artística. Por un lado, la apertura de la exposición Pantoque Vía 1 / Mar de Noia, del artista plástico Ramón Trigo y del fotógrafo y realizador audiovisual Eduardo Armada. A través de disciplinas como el dibujo, la escultura, la fotografía o el vídeo, recorre el trabajo realizado en un astillero. Este proyecto creativo y de investigación se realizó en el interior de las instalaciones de los Astilleros Armada en Bouzas (Vigo) entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017. Durante un año, ambos artistas convivieron con los trabajadores para plasmar la actividad de su día a día, reflejar el espacio arquitectónico del astillero, conocer en primera persona la realidad de esta profesión y encontrar inspiración para una obra multidisciplinar.

La muestra se inauguró oficialmente el 16 de noviembre de 2018 en el MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo), donde permaneció hasta el 31 de marzo de 2019.

El documental Pantoque permite adentrarse en el proyecto y observar desde cerca el proceso creativo de un artista plástico y el ambiente y el trabajo en un astillero.

Ramón Trigo reconoce que cuando empezaron esta aventura no sabían bien como acabaría. “Para min todo era novo. No estaleiro todo estaba dimensionado, todo é diferente. Foi un luxo poder ser testemuña desta realidade”, señaló.

Eduardo Armada se encargó de recoger el proceso creativo. Según sus propias palabras, su trabajo consistió en “perseguir a Ramón Trigo e documentar o que alí pasaba”.

Esta visión que aportan el documental y las fotografías constituye un material único, puesto que, como explicó Armada al respecto, “cando ves o traballo que hai detrás dun cadro, valóralo máis”.

Y, por otra parte, durante el acto Trigo elaboró en directo un mural para dicho museo. Lo hizo en una pared de cuatro metros de largo por dos de alto en la planta baja, donde dibujó a carboncillo una escena de marisqueo a pie y a flote.

El regidor noiés destacó en su intervención que “esta exposición non implica a inauguración do Museo do Mar. Decidimos que fose este espazo o que acollese a mostra, posto que está moi vencellada á actividade naútica. Ao mesmo tempo, cremos que é unha oportunidade para dar a coñecer este emblemático edificio”. La exposición está promovida en el marco del proyecto de cooperación interterritorial y trasnacional Pasaporte REMA. Es una iniciativa promovida por todos los GALP gallegos y financiada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP), que tiene por objetivo la dinamización de los espacios de contenido museístico atlántico. La gerente del GALP Costa Sostible, Manuela Oviedo, explicó que este organismo “ten como misión dinamizar as zonas costeiras, e unha das actividades para acadar este obxectivo é a posta en marcha desta exposición temporal para atraer á poboación local e foránea aos museos e dotalos de vida”.

Susana Rodríguez valoró esta iniciativa “que promove a cultura do mar a través destes centros museísticos”. La muestra podrá visitarse durante un mes y medio, de 11.00 a 14.00 horas de martes a sábado, y de 17.30 a 20.30 de martes a viernes.