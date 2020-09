¿Quién dijo que divertirse era incompatible con trabajar?

¿Quién me iba a decir a mí que una mayor carga de trabajo se iba a traducir en una de las mejores experiencias profesionales que he tenido hasta la fecha? Como a todos, me asustan los cambios. Cuando te sacan de tu rutina diaria y de tu zona de cómfort se produce ese pequeño colapso mental que, por unos segundos, pone tu vida patas arriba. ¡Llamadme dramática!

Así, a mediados del mes de julio, me comunicaron que tenía que empezar a trabajar para el suplemento Verano, cubriendo temas de ocio y disfrute estival en un año... ¡dónde no lo había! O, al menos, eso parecía en un primer momento.

LO MEJOR: NUESTRO ‘TEAM’. Al principio me quedé de piedra, en blanco, pero, poco a poco, todo fue surgiendo sobre raíles, súper fluído, y en compañía de un maravilloso equipo de personas que, a día de hoy, puedo decir que se han convertido en amigas, tras tantas experiencias y locuras juntos.

Especial mención debo hacer a la coordinadora de esta edición, Ana Iglesias, que se ha convertido para mí en el descubrimiento del año. ¡No se puede ser más enrrollada! Y también a mis compañeras Lorena Rey (con la que cualquier trabajo se hace más llevadero) y Paula Amati (que es capaz de sacar fotones incluso de dónde no los hay).

Ahora, para finalizar estas maravillosas semanas de verano, os hablaré de mis momentos inolvidables y de los recuerdos imborrables que, sin duda, me ha proporcionado este suplemento.

CONCIERTOS ‘CHILL’ Y VERBENAS ‘OUT’. ¿Os acordáis de cuándo se decía que no íbamos a tener fiestas este verano? Pues casi llega a ser verdad, pero he tenido la suerte de estar presente en algunas de las excepciones a esta regla. Como amante que me considero del mundo de la verbena, para mí resultó maravilloso el ir a una fiesta o a un concierto en calidad de reportera... O sea, ¡trabajaba divirtiéndome! ¿Cómo podía ser posible?

Entrevistas a Fredi Leis, Luis Piedrahita o Rayden, reportajes sobre el nuevo tema de El Combo Dominicano en colaboración con Panorama, el seguimiento del programa A Liga dos Cantantes (TVG), conciertos en directo como parte del ciclo de Solpores no Lagoeiro, la primera actuación postcovid de una orquesta (La Oca Band) en la noche San Juan...

PERIODISMO REAL Y 100% VERÍDICO. Mil y una ocasiones de disfrute laboral y personal, aunque siempre con la distancia de seguridad y la mascarilla presentes, observando de primera mano cómo han cambiado las cosas tras la llegada del coronavirus a nuestras vidas.

Y, aprendí que, cuando uno vive las cosas con ilusión y cuenta aquello que le agrada, todo fluye solo, lleva mucho menos tiempo elegir las palabras y es maravilloso ver el resultado del trabajo bien hecho.

Sobre todo, se agradece muchísimo el recibimiento del público y que tus obras gusten a sus propios protagonistas. No hay mayor satisfacción que ver tu obra compartida.

Sin duda, se trata de periodismo real, de contar historias verídicas al 100% y de transmitir las experiencias que has vivido en primera persona, como protagonista.

APRENDIENDO A APRECIAR EL ARTE DE LOS MUSEOS. También aprendí a admirar los museos, a deleitarme con sus obras y a tomarme mi tiempo de visionado de las obras en ellos presentes que, muchas veces, yendo como espectadora sin más no me detenía a mirar.

Las miradas de Frida Khalo o Marylin Monroe, la historia de la ciudad de Vilagarcía de Arousa, el recorrido por los pueblos que conforman el Camino de Santiago... Todavía permanecen en mi retina.

EVENTOS CON LOS QUE NUNCA ME HABRÍA ATREVIDO. ¿Viajar en barco a través de la ría de Noia en el balandro Joaquín Vieta? ¿Realizar una ruta a caballo y conocer la elegancia y simpatía de estos animales en Hípica Ares? ¿Navegar junto a delfines? ¿Disfrutar de un evento secreto junto a los amigos de OnyVa? ¿Tomarme un cocktail con música en los tardeos del Pub Atlántico? ¿Conocer al antiguo mánager de Julio Iglesias y Michael Jackson?

Todas ellas experiencias súper singulares que ni en mis mejores sueños me habría imaginado vivir. Así que, supongo que solo me queda agradecer el haber podido disfrutar de ellas, junto a amigos y en la mejor compañía: arrastrando a mi pareja a muchas de estas citas alternativas y diferentes que, a fin de cuentas, nos han permitido disfrutar de un verano que se avecinaba nulo y, para nosotros, no lo ha sido.

HOTELES Y LUGARES QUE ME DEJARON ALUCINADA. ¿Sabíais que hay hoteles para perros? ¿Y que hay burbujas estilo ‘glamping’ que te permiten disfrutar de la visión de las estrellas para admirar la lluvia de las Perseidas en agosto? ¿O Cabañitas en el Bosque para alojarse y desconectar de la civilización? ¿Y que hay un pequeño pueblo en la serranía de Ronda, en Málaga, llamado Gaucín que se ha puesto de moda entre los famosos gallegos que quieren pasar discretas vacaciones?

Pues, perdonadme que os lo diga, pero, si no lo sabéis, es que no me habéis leído estos meses, jajaja. Y os lo recomiendo, porque, sin duda, estas son ideas para aplicar en cuanto tengáis tiempo para una escapada. O, al menos, para inspiraros de cara a la próxima temporada estival.

ENTREVISTAS A GENTE MARAVILLOSA. Finalmente, debo agradecer también la oportunidad de comprobar de primera mano que la fama no siempre significa egocentrismo y falta de humildad y que hay grandes artistas que hablan de su trabajo como si verdaderamente estuviesen empezando en el mundillo: agradeciendo al público y, sobre todo, agradeciéndome por mi trabajo.

Entre ellos puedo nombrar a Mikel Erentxun (exintegrante del grupo Duncan Dhu volcado en su carrera en solitario), a Fredi Leis (cantan te y compositor de moda), a Rodrigo Costoya (escritor ganador recientemente del Premio Ciudad de Úbeda), a Rayden (rapero con una voz inimitable), a Aline Lorenzo (instagramer de moda), a Luis Piedrahita (gran cómico que derrocha simpatía en cada palabra), a Marlango (un grupo que ha llegado a lo más alto) y a Los Saxos del Averno (música negra para gente blanca).