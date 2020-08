“Sentimos mucho el apoyo del público, ya nos autollamamos ‘os triunfiños’ de Galicia”

Ser joven no implica no tener las cosas claras. ¡Y si no que se lo digan a Ana Paz! La joven cantante de la orquesta Olympus está triunfando semana tras semana en A Liga dos Cantantes, siendo consecutivamente la más apoyada en la red social Instagram. Apasionada por la moda y el maquillaje, esta artista tan completa tiene sin duda un gran futuro por delante. Vamos a conocerla más a fondo.

- ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música?

Profesionalmente comencé a los 16 años, pero ya había empezado mucho antes, porque desde los 11 tomé mis primeras clases.

- ¿Y cómo llegas al mundo de la verbena gallega?

Pues ya con 16 años me habían llamado para la orquesta Cinema, porque en la escuela en la que yo estudiaba música también estaba el saxofonista de esta formación y me tenía ya fichada en su libreta para cuando fuese mayor de edad. Así que, cuando cumplí los 18, me volvieron a llamar y entré.

- ¿Y cómo entraste en A Liga dos Cantantes?

Yo creo que fue a raíz de que el año pasado estuve en el programade mi compañero César Romero y, supongo que este año, también querían a alguien de Cinema. Así que puede ser que optasen por mí porque, después de César, soy la segunda más veterana.

- Dentro de tu estilo musical, ¿cómo te definirías para aquellos que todavía no te conozcan?

Creo que soy un poco loca sobre el escenario, muy sonriente y con mucha fuerza.

-¿Y cómo definirías tu voz en tres palabras?

Todavía me queda mucho por aprender, pero estoy en ello. Mi voz yo creo que es fuerte y tirando bastante a grave.

- O sea, empezaste tu carrera en la verbena directamente en una gran orquesta, Cinema, ¿te consideras afortunada?

¡Súper! Sobre todo por no haber tenido que hacer sesiones vermú, estoy supercontenta por eso.

– Dentro del panorama artístico actual, ¿quién es tu referente musical?

Beyoncé, ¡la jefa, por supuesto!

– En el programa os plantean muchos retos e intentan siempre sacaros de vuestra zona de confort.

¿ Cuál fue para ti la canción más difícil?

¡Mucho! A mí sobre todo, yo creo. La canción más difícil por ahora para mí ha sido La pollera colorá. Jamás me habría imaginado cantarla y se me ha hecho muy, muy difícil. De hecho, cuando me mandaron las bases no sabía ni entrar a cantar, me tuvo que ayudar mi novio, que es músico.

– ¿Cómo eres sobre el escenario? ¿Apoyas esa idea de artista al completo, no solo cantante?

Tengo bastante movimiento corporal. Para cantar es importante apoyarse en la expresividad para que la gente vea y sienta en su propia carne lo que tú estás cantando. El artista completo es lo mejor, para mí tener buena voz no es suficiente, se necesita más.

– Has sido durante dos semanas consecutivas la participante de A Liga más apoyada en la red social Instagram. ¿A qué crees que se debe?

Estoy muy contenta por ello. A lo mejor es porque soy la más joven y en Instagram tengo muchos seguidores. Recibo muchísimos mensajes durante las galas y actuaciones, tanto que me siento famosa y todo. En cada programa recibo como unos 50 mensajes mientras está en emisión.

– ¿Y eres cercana con el público durante las giras?

¡Sí! Me considero una persona muy cercana y natural, así he sido siempre. Soy muy expresiva también. De hecho, si le preguntas a César por mí, te diría que soy carne de reality, jajaja.

– Dentro de esas giras veraniegas con la orquesta Cinema, que lamentablemente este año se han paralizado por el coronavirus, ¿cuál es la más emotiva que recuerdas?

La última fecha del año pasado, porque en ella algunos de mis compañeros dejaron la orquesta. César y yo cantamos el tema Miedo, el mismo que interpretaron en OT cuando terminó y todos comenzamos a llorar de una manera... Fue superemotivo. Esa actuación recuerdo que fue en Lalín.

– ¿Cómo te llevas con tus compañeros de programa?

Conocía antes de entrar un poco a Rita, porque somos de la misma empresa en cuanto a orquestas se refiere, y al resto de vista. Ahora me llevo superbien con todos, somos, o al menos nos llamamos a nosotros mismos los triunfiños de Galicia. Hice muchas migas con Irene, que para mí es un referente a tope. Y con Nakary y con David Seara también.