Un pequeno percorrido polos cámpings de Louro en pleno verán

Os cámpings ofrécennos entre outras cousas a oportunidade de desfrutar da natureza e do aire libre. Só temos que elexir o destino e o lugar donde queremos realizar a nosa acampada para pasar uns días diferentes coa familia ou con amigos. Cada vez, os galegos optamos máis por este tipo de aloxamento, en concreto nos meses de verán. Preparamos a mochila e alá vamos! En Louro (Muros) temos dúas opcións: o Cámping de San Francisco e A Vouga, cada un coas súas particularidades.

CáMPING SAN FRANCISCO. O cámping San Francisco está delimitado pola antigua muralla do convento de San Francisco (ten a súa orixe no siglo XIII), situado ao lado. Trátase dunha fermosa paraxe rodeada de bosque, montañas e rutas de senderismo. Ademais, a tan só 200 metros temos a praia. O complexo está aberto ao público dende 1996. Os donos son os frailes franciscanos, e a xerente nestes momentos é Rosa Figueroa Lago. Se nos adentramos no lugar vemos que hai unha zona de tendas, caravanas e autocaravanas. A maiores ofrecénse catro cabañas que reciben o nome de “pods”, que poderiamos definir como iglús de madeira. Non son fixas e son unha alternativa ás tendas de campaña.

No referente á capacidade hai: 74 parcelas, 4 pods e na zona de acampada –que non está parcelada– hai espazo para unhas 20 tendas. “A xente máis xoven é máis de tenda e a xente campista de toda a vida co paso dos anos decide comprar caravana”, conta a xerente. Ofrecendo un pouco de animación, especialmente para os máis pequenos, teñen un parque infantil, unha pista deportiva con canastas e unha sala de xogos con mesa de pin pon, billar e futbolín.

No 2019 traballaron ao 100% xullo e agosto. Normalmente a temporada comeza en Semana Santa, algo que este ano foi imposible polo tema do covid. A maioría dos cámpings decidiron abrir por San Xoán. “Abrimos o 20 de xuño con moitas reservas. A xente estaba desesperada chamando porque se non abriamos irían a unha casa rural ou decantaríanse por outras opcións”, destaca.

Este ano o cámping puxo o límite do 70% de ocupación máxima. Así, en xullo os findes estaban “atope” e pola semana marchaba xente. Aagosto está ao completo todos os días da semana. A zona de acampada de tendas non se está traballando; “deixamos poñer as tendas nas parcelas das caravanas para non causar aglomeracións nos baños e duchas”, explica.

A diferencia de outros anos hai poucos matrimonios maiores, aumentando a demanda de xuventude e de familias con fillos. Cataláns, vascos, asturianos, madrileños son as nacionalidades máis habituaias. Outros anos había unha cifra destacada de estranxeiros pero este ano ano son os galegos o perfil máis repetido.

Este cámping non está en fronte á praia, pero eso non quita que non teña a súa particularidade que o faga ser especial e reclamado. “A muralla que nos rodea faino moi recollido e familiar”, afirma Rosa.

Moitos consideran o cámping a mellor alternativa para disfrutar das vacacións, e máis neste verán “atípico”. “A xente non se quere encerrar nun hotel despois de meses de corentena”, considera.

cámping a vouga. Leva funcionando uns corenta e pico anos. Élida Suárez Santo é a responsable nas trece últimas tempadas. Emprazado fronte ao Monte Louro, que se eleva sobre a ría local, as vistas que nos ofrece son fabulosas. Ten 89 prazas, e en cada parcela cada turista pode instalar o que teña: caravana, tenda, autocarvana, carro tenda...

O tipo de turista xubilado é o que máis se repite, aínda que tamén hai ambiente de familia. Os primerios poden pasar ata tres meses no lugar, en cambios os galegos soen estar de paso e escollen a fin de semana.

Desde abril ata xuño soen estar ao 80 % e de ahí ata setembro soben ata o 100%. Setembro e outubro –último mes- volven ao 80%. Este ano as porcentaxes de ocupación son moi irregulares, podendo baixar ata o 30%. “Estanos influíndo o tempo ao estar traballando con xente de cercanía”, afirma.

A Vouga é un lugar encamiñado á tranquilidade. A maiores danlle moita importancia á restauración. “Moitos utilizan o restaurante optando por comida galega”, di.

A cercanía á praia faino moi atractivo. Ademais, os seis kilómetros que separan o cámping do centro de Muros pódense percorrer a pé ou en bicicleta por un paseo ao longo da costa. “Intento que non estean encerrados aquí polo que lles ofrezo información da zona para que teñan onde poder ir. Así o que fan é alargar o tempo de estancia”,relata.

Este ano percíbese como a xente está cada unha ao seu na súa parcela pasando as xornadas con maior quietude.

Élida non está tanto a favor de que os cámpings sexan a mellor opción para pasar este verán. “É unha alternativa sana porque estás ao aire libre, pero máis ben elíxeno por cercanía ou incluso por ser barato”, aprecia.

O contacto coa natureza, a relación con outra xente coa que compartes a forma de vida que se fai no lugar e o relax son tres aspectos que nos levan a decirnos por este tipo de aloxamento.