Unha voda en tempos de covid: así o viviron os noivos, Iago e Paula

Santiago. Lorena Rey

Iago Vidal Rei e Paula Varela Betolaza son dous santiagueses que son parexa dende hai once anos. Coñecéronse no instituto e foron pasando os anos e compartindo historias. Hai dous veráns, a viaxe realizada á illa de Santorini, en Grecia, supuxo un paso máis alá na súa relación xa que Iago aproveitou a ocasión para pedirlle matrimonio.

Deixaron pasar un verán por estudos de Paula, para que fixese unha oposición máis liberada sen ter que estar pendente da voda, pero iso sí xa comezaron cos preparativos a dous anos vista. Creían que o mellor sería organizar as cousas con bastante tempo. Deste xeito, o lugar da celebración e o fotógrafo xa o tiñan reservado con ano e medio de antelación.

meses antes da voda... Chegada a primavera era o momento de comezar coas reunións para planificar todo. “Falar co sitio para saber o menú, distribución de mesas, envío das invitacións, concretar que canción quereriamos bailar, as fotos, os regalos que lle íamos dar aos invitados...”, eran os detalles que lles tocaba mover. Todas esas cousiñas tiveron que retrasarse. O que máis lles preocupaba era o tema das invitacións. A súa idea era entregalas en Semana Santa pero non puideron polo confinamento. “Retrasamos todo, e cando foron empezando as fases, fomos esperando para ver se realmente poderiamos manter a data”, apunta Iago.

O 15 de agosto era o día que tiñan en mente dende o principio. Todo estaba pillado polos pelos ata que saíron as medidas da nova normalidade en Galicia e ahí decidiron seguir para adiante co casamento. “Foi unha organización un pouco diferente ao que sería unha voda noutras circunstancias. Vivímolo con moita intensidade porque cada día estabamos pendente de se cambiaba algo ou de se había novas normativas”, recorda o mozo.

Levar unha voda adiante en tempos de covid é unha decisión “un tanto comprometida”. Os noivos eran conscientes de que existía certo risco de facer un evento social como este, pero contaban coa vantaxe de que ao ser a mediados de agosto a situación se podería normalizar. Nas últimas semanas falaron coa familia que tamén era partidaria de seguir mantendo o evento. Así mesmo, os servizos daríanlle facilidades no caso de ter que cancelar a celebración. Non había nada que perder.

nervios coa chegada do día. Todo foi collendo ritmo. Iso si, ata o día antes “vivimos unha pequena crise”. O venres 14 saiu o aviso de que a restauración tiña que pechar á unha da madrugada algo que lles fastidiaba o casamento xa que se celebraba de tarde. Sorte tiveron ao ver que en Galicia esa medida non entraría en vigor ata a madrugada do luns. Foi todo un respiro para eles.

Como di o dito chegou o día e chegou a romería. Iso si, o evento debería celebrarse cunha serie de requisitos e así foi. As principais limitacións que tiveron na voda foi o tema do aforo. Na previsión estaba reunir a máis de 100 persoas, pero non foi posible. “Tivemos que facer unha especie de convocatoria e ao final fomos menos de 80”, afirma. Unha voda máis íntima para poder manter as medidas de seguridade, espaciarse máis e facer ao aire libre a maior parte das cousas que tiñan na súa mente. Cubrebocas excepto para comer, xeles por todos lados, os detalles dos invitados en bolsas individualizadas, aperitivos individualizados... foi o que destacou durante a xornada. O dulce tamén quedou un tanto relegado. “Tiñamos pensado facer un bufete de postres para que cada un fixera a súa elección pero ao final quedamos cun postre máis tradicional servido individualmente”, conta. Está claro que os invitados e os noivos tiveron que vivir este día cunha serie de consideracións, pero foi sinxelo xa que o restaurante e demais servizos lles ofreceron moitas facilidades.

así transcurriu o evento O ir con cubrebocas xa forma parte da nova normalidade, aínda que nunha voda chama máis a atención. “Foi un pouco raro ver á xente toda elegante e coa cara tapada”, di Iago. Por se alguén se olvidase os noivos pensaron en regalar a cada asistente unha máscara cun logo e coa data da voda, un gran detalle.

Houbo xente que lles dixo que prefería non ir, cousa que aceptaron. E os que si asistiron tiveron un comportamento “excepcional”. As opinións ao rematar a voda foron positivas. “Os convidados pasárono moi ben, sentíronse cómodos e non sentiron perigo”, relata Iago.

As prediccións meteorolóxicas para o día non eran moi boas. Despois dun mes de xuño de tempo estupendo, sería o primeiro fin de semana de choiva en Galicia. “O feito de ter organizado o evento ao aire libre fíxonos estar con nervios ata o momento”, apunta. Houbo sorte, e todo quedou nun pequeno susto xa que o sol rematou saíndo ao mediodía.

Os invitados animados, unha ceremonia bonita con emocións e unha comida espectacular fixeron que o covid se quedara a un carón nun día tan especial para Iago e Paula.

chega a lúa de mel Agora só lles queda disfrutar da lúa de mel. A súa idea dende o principio era ir ás Maldivas e así foi. “Contamos coa vantaxe de que ao sitio que imos son praias privadas do hotel polo que evitamos as aglomeracións”, expresa. Unha vez que decidiron manter a voda decidiron manter a viaxe “sempre que fose posible”. Se se prohibise saír do país terían que buscar outra data. Alí pasarán dúas semanas, disfrutando nun sitio paradisiaco en tempos de coronavirus.