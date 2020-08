Vikingos modernos que asaltan por ‘streaming’

Santiago. Ángela Precedo

¡Atención! ¡Atención! Los vikingos modernos han asaltado las tierras de Catoira intentando someter al pueblo, con sus barcos y espadas han tratado de infundir temor en la región, pero... se han encontrado con un rival que no se esperaban: el temido coronavirus, capaz hasta la fecha de vencer cualquier celebración.

Aunque ya se sabe que el pueblo nórdico nunca se da por vencido y que, antes de asumir una derrota, busca la forma de generar alternativas. Y así lo hizo este domingo 2 de agosto, con un desembarco virtual. Sí, sí, ¡virtual!

La tradicional Romería Vikinga de Catoira, que este año celebraba su 60ª edición, una de las más esperadas tanto por los nativos de la zona como por las decenas de miles de visitantes que año tras año se dan cita en esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha sido suspendido como consecuencia del coronavirus.

Las autoridades de la localidad pontevedresa se mostraron conscientes de que era imposible garantizar la distancia social y las medidas de seguridad en una celebración tan multitudinaria. Con todo, no quisieron perder esta tradición que nunca se vió interrumpida y se lleva celebrando desde hace 60 años cada primer domingo de agosto.

ORGANIZACIÓN DEL DESEMBARCO VIRTUAL De este modo, días antes del acontecimiento, reunieron a 15 vecinos de los que habitualmente participan en el desembarco, ataviados de vikingos (vikingos modernos, con mascarilla, ¡a la última moda!), y recrearon la llegada de los barcos normandos a tierras gallegas. Todo ello grabado, cómo si de una película se tratase, para poder ofrecerle un espectáculo online a sus vecinos emitido este domingo, el propio día en el que debería haber tenido lugar el desembarco.

Este año no hubo romería, no hubo vino ni mejillones, ni pulpo (excepto en los restaurantes de la zona donde decenas de personas se dieron cita a comer con amigos y familia)... el ambiente medieval no estuvo tan presente como otros años, pese a que el ayuntamiento se esforzó por decorar el pueblo con los habituales estandartes de batalla, pero lo que sí hubo fue sentimiento. Cuando eres de una zona lo eres, es imposible que te roben eso.

TEATRO, FOLCLORE Y FOTOGRAFÍA. Además, un grupo de teatro celebró un show para los más pequeños y la banda municipal de Catoira actuó en el propio recinto de As Torres do Oeste para unos 300 espectadores. También, entre las actividades alternativas planteadas, cabe destacar la celebración del concurso de fotografía inspirado en la Romería Vikinga.

Esta fiesta tiene tras de sí mucha historia, pues se basa en la llegada de las ordas normandas durante los siglos IX y X a la orilla del río Ulla, tratando de invadir Galicia, con intención de saquearla. Allí, se encontraron con la resistencia de las tropas del Castellum Honesti, donde están actualmente las Torres do Oeste, que impidieron durante esa época el ascenso por el río de los ejércitos normandos y de los piratas sarracenos, hasta el punto de que esta fortaleza llegó a ganarse el sobrenombre de ‘Llave y sello de Galicia’.

VOLVERÁ MÁS FUERTE. Ayer, sin duda, se echó de menos el tradicional sonido de los tambores, las bombas que anunciaban la llegada de las tropas, la música normanda, los gritos de los vikingos desde los barcos, el intenso olor a vino, los disfraces de la época, los cuernos en las cabezas de los visitantes que desde lo alto del puente que cruza el río Ulla parecían ser decenas de miles... Muchas cosas son las que se han echado de menos este año, pero que, al igual que sucederá con el resto de eventos de esta magnitud, sin duda recuperaremos el año que viene, volviendo con más fuerza y ganas.