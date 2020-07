Visita del presidente Feijóo y la conselleira Fabiola García a los campamentos de Bergondo

Santiago. Toni Martin

Favorecer la conciliación familiar y ayudar a que los escolares puedan conocer Galicia y sociabilizar, este año con mucho cuidado y medidas de seguridad por el covid-19, es el objetivo de los campamentos de verano puestos en marcha una edición más por la Xunta, que ayer visitó el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo. Concretamente, el instalado en el albergue xuvenil Marina Española en Bergondo, en el que están alojados estos días n este primer turno 35 niños y niñas, y del que el jefe del Ejecutivo resaltó “o labor fundamental que cumpren estes centros na planificación de todas as familias”.

Por otra banda, Núñez Feijóo, que estuvo acompañado en su visita por la conselleira de Política Social, Fabiola García, señaló que “a primera quenda dos campamentos se desenvolveu con plena normalidade e coa máxima seguridade. Un obxectivo acadado”, dijo, “grazas a que a Administración autonómica, en colaboración cos profesionais sanitarios e cos do tempo libre, deseñou un protocolo específico para campamentos e albergues xuvenís”.

En este sentido, cabe recordar que este verano se redujeron los aforos en un 50% y se extremaron las tareas de limpieza e higiene. Además, las llegadas de los participantes están siendo de forma escalonada y todas las familias están enviando una declaración responsable de salud.

“Compuxéronse subgrupos de participantes cun máximo de 15 persoas”, señalan desde la Xunta, “e impartiuse formación previa para todo o equipo de profesionais dos campamentos. Ademais de incrementarse a proporción de monitores, multiplicándose por cinco”, como parte del protocolo de actuación en estos nuevos tiempos.

Sin embargo y para compensar la reducción del número de plazas, Feijóo explicó que se pondrán en marcha nuevas actividades como “campamentos de cociña e outros con temática aeronáutica, tecnolóxica ou de coidado do medio ambiente”, y se sumarán nuevas instalaciones, como “as residencias xuvenís de Lugo e Ourense ou as residencias de tempo libre de Patos, en Nigrán, ou O Carballiño”, así como minicampamentos de cinco días, “unha iniciativa pioneira que se desenvolve en establecementos turísticos e que está a ter un grande acollida, con máis do 90% das prazas cubertas”, tal y como señaló el jefe del Ejecutivo, que aprovechó para charlar con los escolares.

Tras este primer turno, en los próximos días llegarán a los albergues y campamentos juveniles gallegos otros niños y niñas de toda Galicia.