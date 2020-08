Xurxo Lobato nos lleva de fiestas por toda Galicia

Galicia é unha festa. Tan convencido está de eso el conocido fotógrafo Xurxo Lobato, que no ha dudado ni un minuto en titular así su último libro, que esta misma tarde se presenta en la sala Nauta de Sanxenxo, en un acto organizado por la librería Nós, tras varias firmas en Vigo, Ponteareas y A Coruña.

Una publicación que siempre ha estado en la cabeza del autor, “unhas veces de forma consciente e outras inconsciente”, explica, “porque levo máis de corenta anos retratando as festas de Galicia, e neste tempo penséi varias veces en facer este proxecto, aínda que non me decidín ata fai tres anos”.

Con varios libros publicados dedicados al mejillón, los vinos, los rostros del país o las embarcaciones clásicas, Lobato estaba convencido de que siendo las fiestas “un aspecto moi importante de Galicia, porque somos un país de festas”, el tema se merecía un libro como este “para coñecelas e gozalas”.

Cuenta que lo más difícil ha sido “atopar un criterio para facer unha selección adecuada”, que él encontró al decantarse por las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional. “E logo, tamén por outra selección máis exahustiva das declaradas de Interés Turístico Galego”, repartidas en 151 páginas que dan buena cuenta del colorido y la originalidad de unos festejos que este año han quedado prácticamente relegados a este libro.

“É un retrato do ciclo festivo anual que vén da tradición rural”, explica el autor, que recopiló para la ocasión doscientas fotos, y cuya cronología va desde los Fachós de Castro Caldelas, a mediados de enero, hasta los magostos de Ourense y de Folgoso do Courel en noviembre. Por el medio, todas las de agosto, inexistentes este verano, como la Romaría Vikinga de Catoira, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa da Maruxiana de San Cibrao, la Festa do Polbo do Carballiño, la Festa de San Roque de Betanzos, la Festa da Auga de Vilagarcía, O Naufraxio de Laxe o la Festa da Istoria de Ribadavia, el último sábado de este mes.

“Un capítulo aparte é o Entroido, porque a súa riqueza é inmensa. Hai 29 en toda Galicia e por iso quixen darlle un espazo diferente”, explica el fotógrafo, que confiesa que “antes de poñerme co libro cría que había miles que recollían as festas, pero curiosamente non había ningún, así que como editor tamén atopei un nicho de mercado”.

Editado con textos en castellano, gallego e inglés, Galicia é unha festa cuenta con un texto genérico del etnógrafo Felipe-Senén López, y cada fiesta con una especie de ficha explicativa, escrita por Omayra Lista. El resultado es “un proxecto singular para coñecer a riqueza cultural e as tradicións en canto a festas de Galicia”, y que se convierte en un regalo perfecto, pero también en un libro imprescindible para curiosear y disfrutar.