Verbas como ferramentas para sorrir e enredar coa nosa lingua

Da man da Editorial Galaxia, na colección Sonárbore, chegou ás librarías no incerto 2020, Lingua guapa. Cantos que contan..., un libro-disco para aprender, bailar, explorar, sentir e soñar; asinado pola afamada e galardoada escritora Fina Casalderrey (Xeve, 1952) e polo músico de orixe arxentina asentado en Pontevedra, Néstor Blanco.

A obra, engalanada coas ilustracións de Lucía Cobo (Lugo, 1982), contén un total de catorce poemas, de extensión variábel, que evidencian a maxia da musicalidade e o poder de enredar coas palabras, convertendo a lingua nun ser tanxíbel que brinca ao son da esperanza, da igualdade, da vida. Cada composición vai antecedida de versos de poetas da terra, voces inesquecíbeis do pasado e do presente da literatura galega coma Luís Pimentel, Rosalía de Castro, Marilar Aleixandre, Antonio García Teijeiro, Ramón Cabanillas, Xohana Torres, Xosé Neira Vilas, María do Cebreiro, María Victoria Moreno, Fran Alonso, Luz Pozo Garza ou Celso Emilio Ferreiro. A temática do poemario mestura tópicos habituais da escritora como a defensa do mundo animal e da natureza co camiño de Santiago ou as redes sociais.

As letras de Casalderrey elévanse por mor da música neste ambicioso proxecto coral, con múltiples colaboracións “dende os oito aos oitenta anos”, entre as que cómpre salientar a Xove Orquestra Cidade de Pontevedra, o CEIP Álvarez Limeses, o EEI Fina Casalderrey, o CEP Marcos da Portela, o IES Luís Seoane, o IES Valle Inclán e o CEIP A Xunqueira Nº 2.

Un libro-disco para desfrutar en familia, un canto á riqueza e ledicia da nosa lingua, á forza da fantasía que racha as canceleiras, amais dunha fermosa apoloxía das virtudes da lectura: “A rata, moi aburrida, / lamentou non saber ler. / Terá que volver á escola / ben sabe que é cousa boa / para empezar a aprender”.

