Verónica Boquete protagoniza o primeiro capítulo do proxecto 'Novas voces para a lingua'

SANTIAGO. EP. A futbolista Verónica Boquete é unha das caras que darán vida ao proxecto 'Novas voces para a lingua', iniciativa impulsada pola Real Academia Galega e a facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago co obxectivo de conectar aos mozos co idioma. A deportista galega participa no primeiro dunha serie de episodios nos que se abordarán distintas preocupacións que unen aos diferentes protagonistas, como o deporte, a ciencia, a creación artística ou a igualdade.

Estes temas serán parte destes relatos e pezas audiovisuais nos que se integrará á súa vez a cuestión lingüística. Xunto a Boquete poderase ver a rostros como os músicos Alejandro Guillán Baiuca e Laura Lamontagne, a Andrés Goteira, a divulgadora Iria Veiga ou ao investigador Ángel Carracedo. A proposta está a cargo da directora Paula Quiroga, o guionista Lois Alcayde e a produtora Meritxell Álvarez, cunha serie de cinco pezas protagonizada por mozas que son exemplo da Galicia do talento e que utilizan o idioma en todos os contextos da vida.