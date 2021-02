“Viajar es descubrir que somos muy parecidos en todas las razas y épocas”

Es posible que quien no haya sufrido... ¿es que no ha vivido?

En ninguno de mis relatos se afirma eso. Pablo Neruda tituló un compendio de poemas de amor y desamor con una clarividente afirmación: “Confieso que he vivido”. Entre sus amores, según declara, hubo de todo, recordemos uno demoledor: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche...”. Sin embargo, calificó una de sus más bellas creaciones, como Mi más bello poema, y fue un acto de generosidad hacia miles de refugiados, el viaje a Valparaíso del barco Winnipeg en 1939.

Que sean 31 relatos... ¿ es por alguna razón?

Simple casualidad. Al principio eran cincuenta, es solo resultado de una selección. Los aplazados son historias que no se ajustaban al título. Crónicas sobre viajes casi siempre, y con ciudades o lugares como telón de fondo: Verona, Lisboa, Túnez, Atenas... Historias que despertaron la suficiente curiosidad para dedicarles unas líneas. Por ejemplo, recuerdo que fui a la pequeña ciudad de Sansepolcro en la región de Arezzo en la Toscana, en busca del cuadro de la Resurrección de Piero de la Francesca. Había leído una curiosa historia de Aldoux Husley en la que describía lo que a él le pareció “la pintura más bella del mundo”, o el museo de la Academia en Venecia para admirar en vivo la misteriosa pintura de Ettore Carpaccio.

¿De qué manera están escritos?

A lo largo de bastante tiempo y muchos viajes. Siempre escritos a la vuelta, y con el poso del tiempo, que le otorga más perspectiva. Escribir te hace observar lo que sucede con más perspicacia.

En Pompeya me sorprendió una imagen que me pareció insólita. Entre los restos de la gran ciudad de verano de los romanos del Siglio I, entre aquella inmensa ruina, resplandecía íntegro un catafalco de mármol blanco que el destino había protegido inexplicablemente de la destrucción. ¿Quién estaba allí enterrado?, fue lo primero que me pregunté. Es un relato pendiente que he intentado rematar varias veces sin conseguirlo.

El lector de su nuevo libro... ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Varios tipos de amor quizás?

Y de terror también. Tal vez a partes iguales, depende de la subjetividad del lector. Certifico que el sentimentalismo o el melodrama no aparecen en estas páginas. Las relaciones sentimentales son inversiones muy arriesgadas, a la vista está en estos tiempos de separaciones o rupturas. Hay que intentar superarlas a pie firme, sin lloriqueos, o no arriesgarse.

Siendo dibujante, me ha llamado la atención que para la portada del libro eligiera un cuadro de Chagall, ‘El cumpleaños’. ¿Por qué?

Hay un relato en esta selección en que el personaje vuela abrazado a su amada, y Marc Chagall, que dedicó muchos cuadros a su amada, su mujer, en 1918 realizó Sobrevolando la ciudad, cuadro que los representa abrazados volando. Creo que este cuadro, realizado poco antes de casarse, El cumpleaños, representa la idea de que el amor te hace volar y olvidarte de la realidad que te rodea. Chagall pintó toda una serie en que se autorretrata con su mujer volando, de la mano, abrazados, etc. Pintó sus imágenes de amor llenas de color, con aquellos maravillosos colores que impresionaron a Pablo Picasso.

¿Que cree que le aporta al ser humano viajar?

En mi opinión, mucho más de lo que él mismo se imagina. Te ayuda a conocer otras gentes, sus costumbres, su cultura, y eso es muy enriquecedor. A desentrañar algo más la complejidad de este mundo y de la época que nos toca vivir.

Hay culturas que han sobrevivido miles de años más que la nuestra, y estudiarlas con curiosidad te revela muchas cosas del pasado que pueden repetirse. Me quedé asombrado en el Louvre, ante un vaso griego del siglo V a.C. que recoge la escena de un guerrero poniéndose la armadura, mientras se despide de sus padres, absolutamente entrañable, los mismos sentimientos de nuestros padres cuando nos despedían en la estación cuando éramos jóvenes.

¿Es de los que piensan que el nacionalismo se cura viajando?, frase atribuida a Camilo José Cela y a Pío Baroja.

Como gallego orgulloso de mi tierra, creo que llevamos en nuestros genes la nostalgia del viaje, por nuestros antepasados viajeros por necesidad y curiosidad. Una tierra casi insular, por su geografía confinada por el mar y por sus fronteras montañosas, preferimos buscar la vida al otro lado del mar, eso nos hizo cosmopolitas, hospitalarios y respetuosos con las demás. Creo que viajar es descubrir que somos muy parecidos en todas las razas y en todas las épocas. Además, y sobre todo, el viaje es prolongar la vida con nuevos horizontes.

Me parece una frase afortunada. También dijo Pío Baroja que una costumbre dice más de un pueblo que una idea, es un gran consejo para viajar.