Vídeos sobre o patrimonio dos montes de Galicia no novo especial de Proxector

Santiago. Montes e montañas: un tesouro patrimonial e económico de Galicia é o título do novo especial de Proxector, iniciativa que desenvolve o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CDSG) do Consello da Cultura Galega (CCG) en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC). Nesta nova entrega, reúnense unha ducia de recursos audiovisuais que permiten profundar na riqueza paisaxística e natural, así como no potencial ecolóxico, económico e social dos montes galegos. Con este especial, o CCG súmase á conmemoración do Día Internacional das Montañas, unha celebración anual coa que se busca chamar a atención sobre a importancia dos diversos recursos que estas ofrecen.

“Os ecosistemas montañosos teñen gran valor científico, ecolóxico, patrimonial e lingüístico por si mesmos, ao que temos que sumarlle as actividades que se desenvolven neles”, asegura o especial, que destaca o potencial que teñen, por exemplo, o deporte ou o turismo para “producir benestar económico e social para as comunidades rurais alí asentadas e para as persoas que se achegan a coñecelos e gozar deles”.

Os vídeos que se escolmaron para esta entrega de Proxector permiten coñecer a gran reserva de montes e montañas da nosa comunidade, identificar a pegada que os seus poboadores deixaron a través da toponimia ou a arqueoloxía e descubrir os tesouros naturais, xeolóxicos e patrimoniais que atesouran lugares como a devesa da Rogueira ou o monte Pindo.

A construción do túnel de Montefurado, levada a cabo polos romanos hai case 2000 anos para desviar o curso do río Sil e buscar ouro entre os sedimentos, é outro dos materiais que recolle o especial. Ademais, tamén se recompilaron pezas nas que se explican algunhas das técnicas para xestionar de forma óptima as explotacións forestais ou que abordan o tema da propiedade comunal como motor do desenvolvemento rural.

Así, no vídeo O Rei Sol: Arqueoloxía sen escavar achégase o exemplo das comunidades veciñais de montes en man común de Oia, que decidiron formular unha xestión alternativa do monte e promover o proxecto de arqueoloxía Costa dos Castros, pensado desde e para a comunidade. ECG