Santiago. Vigo será no mes de maio, concretamente entre os días 12 e 14, a sede do III Congreso de Bandas de Música, un evento que desde hai varios anos, e logo do parón causado por mor da crise pandémica, ven organizando a Sociedade Española de Musicoloxía a través da comisión específica adicada aos estudos bandísticos, creada ao efecto no seo desta organización que aglutina a profesionais e investigadores da musicoloxía en España.

A relevancia das bandas de música no panorama non só español, senón tamén internacional, xustifica a presenza cada vez maior destas agrupacións nos espazos da investigación académica, equilibrando así pola parte dos estudos científicos, o indubitable protagonismo que teñen, non só como parte do entramado da práctica musical, senón tamén do societario, formativo e cultural, entendido no seu sentido máis alto.

Basta unha ollada á producción científica no ámbito dos estudos musicolóxicos destes últimos vinte anos para facerse unha idea desta presenza crecente: teses de douotramento, artigos en revistas científicas, monografías, compilacións, edicións críticas de obras históricas, conforman un territorio o suficientemente amplo como para xustificar eventos do nivel deste congreso. redacción