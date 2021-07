La familia de Fast & Furious está de regreso de nuevo encabezada por Vin Diesel. Justin Lin dirige la novena película de la franquicia, que una vez más trae mucha acción y grandes dosis de adrenalina.

En Fast & Furious 9 las cosas han cambiado. Ahora Dominic Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila junto a Letty (Michelle Rodriguez) y su hijo Brian. Pero saben que el peligro siempre acecha y harán todo lo posible para proteger a su familia. En esta ocación, esa amenaza obligará a Dominic a enfrentarse a Jakob (John Cena), su propio hermano. El equipo volverá a unirse para impedir un complot a escala mundial. Estrellas como Charlize Theron, Helen Mirren, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster o Nathalie Emmanuel regresan a la franquicia, para deleite de los fans.

‘El robo del siglo’. El 13 de enero de 2006 seis ladrones entraron armados en la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso. Trescientos policías rodearon la oficina y los asaltantes tomaron veintitrés rehenes. Tras varias horas de negociación, los agentes asaltaron el banco y encontraron a los rehenes (que no habían sufrido ningún daño) y las armas empleadas en el robo (que ni siquiera eran de verdad). Pero no había ni rastro de los ladrones ni de los 19 millones de dólares que habían desaparecido, como por arte de magia, de 147 cajas de seguridad. Sin duda fue el robo del siglo.

Así se conoce a ese robo en Argentina y así se titula la película , una trepidante y divertida cinta dirigida por Ariel Winograd (Mamá se fue de viaje, Sin hijos) y protagonizada por grandes actores argentinos entre los que destacan sus dos protagonistas, Diego Peretti (Los simuladores, Re loca) y Guillermo Francella (El Clan, el secreto de sus ojos).

‘Mandíbulas’. Con Grégoire Ludig y David Marsais como el dúo protagonista, y la fabulosa Adèle Exarchopoulos como la ladrona oficial de escenas, Mandíbulas nos cuenta las aventuras de dos idiotas que se topan con una mosca gigante en el maletero de un coche y deciden, como no podía ser de otra manera, amaestrarla para que robe un banco.

Mandíbulas confirma la creatividad ascendente del cineasta francés Quentin Dupieux, de cuya mente surgieron filmes como Rubber, protagonizado por una rueda, o La chaqueta de piel de ciervo, cuyo eje central era la chaqueta.

En esta cinta, Dupieux, al contrario que en sus anteriores películas, mezcla surrealismo con comedia de la mano de lo que podría ser una versión Costa Azul de Dos tontos muy tontos. El punto de partida, el hallazgo de la mosca gigante, que podría ser el inicio de una película de terror clásico, toma de la mano de Dupieux el camino de la comedia cuando los protagonistas creen que pueden domesticarla para que robe para ellos cualquier cosa, desde alimentos a dinero, como si fuera un dron. Grégoire Ludig y David Marsais bordan ese doble papel protagonista como otra pareja habitual del género, los británicos Simon Pegg y Nick Frost, que lo hicieron en Paul, en ese caso con un extraterrestre.

‘hombre muerto no sabe vivir’. La historia gira en torno a Tano (Antonio Dechent), quien ha trabajado toda su vida para Manuel, un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, Tano ve como Manuel (Manuel de Blas) ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre.

Hombre muerto no sabe vivir no es un documental, pero lleva mucha vida del malagueño Ezequiel Montes dentro. Su barrio, sus vivencias de cuando era pequeño, el honor y la lealtad o el poder de la amistad que él valoraba “se están muriendo”. Y él quería rescatar todo eso. Para contarlo, el director, que también es el guionista, ha creado un filme duro, crudo, sangriento, casi gore, que, a pesar de la lectura fácil, asegura que no se nutre del cine asiático.

‘Un blues para Teherán’. Diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. Erfan nos invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del amo.

Un blues para Teherán, la película con la que debuta en el largometraje el periodista y escritor Javier Tolentino, no es documental, ni tampoco una ficción; tiene mucho de cine de investigación y es un musical muy poco al uso pero, más que nada, es una carta de amor a la cultura y al pueblo iraní.

‘Viuda negra’. Scarlett Johansson interpreta una vez más a Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, en este thriller repleto de acción con el que da comienzo la Cuarta Fase del exitoso Universo Cinematográfico de Marvel. En ella Natasha se enfrentará a uno de los capítulos más oscuros de su historia, cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella.